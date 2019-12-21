O Ses Türkiye şampiyonu Emre Sertkaya'dan ilan-ı aşk!

2 yıldır Paniz Yaghoubi ile birlikte olan Sertkaya, aşkını Instagram'da ilan etti. Fransa'ya giden Emre Sertkaya fotoğrafların altına romantik bir de not düştü.
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"Bizi tanıyanlar gurur duyacaklardır sanırım bu fotoğraflardan... 2 yıl boyunca kurduğumuz hayaller birer birer, tahmin ettiğimizden mükemmel gerçekleşiyor. Her şeyden önce bana ayna olduğun için teşekkür ederim sevgilim."
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Emre Sertkaya, şampiyon olduğu yıl verdiği röportajda O Ses Türkiye'ye katılma hikayesini şu sözlerle anlatmıştı:
"Çevrem sürekli 'Emre yarışmaya katıl' diyordu, ben 5 sezon bekledim. Çünkü daha bir şeylere hazır olmadığımın bilincindeydim. 'Ben kötüyüm, başarılı olamayacağım' fikri değildi kafamdan geçen ama bu kadar büyük bir kitleye sahip olmanın bir çok konuda beni yanlış bir yerlere çekebileceğini düşündüm. "
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"Her zaman sıfırdan başlayan bir Emre olmayı tercih ettim. Kendimce dipleri yaşadım, deneyimledim. Kendimi buldum dediğim anda yarışmaya katıldım."
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"Şu ana kadar yaşadığım bütün dipleri müzik için yaşadım. Ben eğitimsizim. Müzik adına hiçbir eğitim almadım. Ailemin desteği hep arkamdaydı. Onu hep içimde hissettim. Ailemi inanılmaz özlemiştim. Çeyrek finalde büyük bir patlama yaşadım. Annemin sevdiği bir şarkıyı söyledim, o an tutamadım zaten kendimi..."
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"Finalde tamamen teslimiyet modundaydım. Hiç heyecanım yoktu. Sonuçlar açıklanmadan bir kaç dakika önce mavi odaya annem geldi. Bana verilen destekleri anlattı. Sosyal medyadaki mesajları, edilen duaları söyledi... Sarılıp birbirimize hüngür hüngür ağladık. O an birincilik falan umrumda değildi, o duyguyu yaşamak yetti bana. Adım açıklandığında hem stüdyodaki, hem de ekran başındaki insanların sevgisini hissettim. Herkesten Allah razı olsun"