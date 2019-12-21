O Ses Türkiye şampiyonu Emre Sertkaya'dan ilan-ı aşk!

Emre Sertkaya, şampiyon olduğu yıl verdiği röportajda O Ses Türkiye'ye katılma hikayesini şu sözlerle anlatmıştı:



"Çevrem sürekli 'Emre yarışmaya katıl' diyordu, ben 5 sezon bekledim. Çünkü daha bir şeylere hazır olmadığımın bilincindeydim. 'Ben kötüyüm, başarılı olamayacağım' fikri değildi kafamdan geçen ama bu kadar büyük bir kitleye sahip olmanın bir çok konuda beni yanlış bir yerlere çekebileceğini düşündüm. "