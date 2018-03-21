O eskiden villada yaşardı

Bir dönemin en gözde model ve oyuncularından biriydi. Bir villası, gösterişli bir hayatı vardı. Tam 25 yıllık kariyerin ardından "Geldik, gidiyoruz, yeter artık!" deyip her şeyini sattı ve kendini Ege'de bir köye attı.
Şimdi yılın belli aylarında doğanın ortasındaki küçücük kulübesinde yaşıyor, bazı zamanlarında da dünyaya geziyor. Kim mi bu ünlü? Gelin bakalım kim şöhreti ve onun getirdiklerini elinin tersiyle itip yepyeni bir hayata başlayan bir zamanların ekran yüzü.
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