Nur Yerlitaş özür dilemişti... Hadise sessizliğini bozdu!

Hadise annesinin yaşadıklarını canlı yayında anlatan Nur Yerlitaş için ‘benden özür dilesin’ demişti. Yerlitaş, geçtiğimiz günlerde Kanal D’de yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlandı ve genç şarkıcıdan özür diledi. Nur Yerlitaş’a ne yanıt vereceği merak konusu olan Hadise sessizliğini bozdu…
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