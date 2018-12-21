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Nur Yerlitaş özür dilemişti... Hadise sessizliğini bozdu!

Nur Yerlitaş’a ne yanıt vereceği merak konusu olan Hadise sessizliğini 2. Sayfa'ya bozdu…

Hürriyet Haber
21.12.2018 - 11:01 | Son Güncelleme:
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Nur Yerlitaş özür dilemişti... Hadise sessizliğini bozduNext

Hadise annesinin yaşadıklarını canlı yayında anlatan Nur Yerlitaş için ‘benden özür dilesin’ demişti. Yerlitaş, geçtiğimiz günlerde Kanal D’de yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlandı ve genç şarkıcıdan özür diledi. Nur Yerlitaş’a ne yanıt vereceği merak konusu olan Hadise sessizliğini bozdu…

FOTOĞRAFLAR: ARŞİV

Etiketler: hülya açıkgöz

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Nur Yerlitaş özür dilemişti... Hadise sessizliğini bozdu!

Nur Yerlitaş özür dilemişti... Hadise sessizliğini bozdu!

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