Nur Yerlitaş isyan etti: Kapatsam kendim açıklarım!

Yerlitaş, “Bu haberler gerçek değil. Modaevimle ilgili gelişen hiçbir şey yok. Modaevimi kapatmış olsam basına kendim açıklarım. Bunları nereden uydurduklarını anlayamıyorum. Yanımda 10 kişi çalışıyor ve hepsi işlerinin başında. Ben de hepsinin başındayım” ifadelerini kullandı.