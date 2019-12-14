Nur Yerlitaş isyan etti: Kapatsam kendim açıklarım!
Nur Yerlitaş, Nişantaşı’ndaki modaevini kapatacağı iddialarına isyan etti.
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Ünlü modacı YouTube’da yayınlanan “Magazin Noteri” adlı programa konuk oldu.
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Yerlitaş, “Bu haberler gerçek değil. Modaevimle ilgili gelişen hiçbir şey yok. Modaevimi kapatmış olsam basına kendim açıklarım. Bunları nereden uydurduklarını anlayamıyorum. Yanımda 10 kişi çalışıyor ve hepsi işlerinin başında. Ben de hepsinin başındayım” ifadelerini kullandı.
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Geçmiş dönemde beyin tümörü teşhisi konan Nur Yerlitaş, iki kez ameliyat geçirmişti.
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Ünlü modacı bu ameliyatların ardından bir süre inzivaya çekilmişti.