Nikah baskÄ±sÄ± ayrÄ±lÄ±k getirdi

AnlatÄ±lanlara gÃ¶re DiCaprio, sevgilisini bir kenarda bÄ±rakÄ±p geceyi aktÃ¶r Armie Hammer ile sohbet ederek geÃ§irdi. Hatta sevgilisi kendini kÃ¶tÃ¼ hissettiÄŸini sÃ¶ylediÄŸinde bile onu evine gÃ¶tÃ¼rmeye yeltenmedi, eÄŸlenmeye devam etti.Â



Leonardo DiCaprio'nun annesi Irmeline Indenbirken'in oÄŸlunun bir an Ã¶nce evlenmesini istediÄŸi konuÅŸuluyordu. Hatta Indenbirken bunun iÃ§in ÅŸu anki sevgilisi Camila Morrone'nin en uygun aday olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yordu.Â Â