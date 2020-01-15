Nikah baskÄ±sÄ± ayrÄ±lÄ±k getirdi

Hollywood'un mÃ¼zmin bekarlarÄ±ndan Leonardo DiCaprio bir kez daha nikah masasÄ±na oturmadan iliÅŸkisini bitirdi. Â
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ABD basÄ±nÄ±nda yer alan iddialara gÃ¶re 45 yaÅŸÄ±ndaki DiCaprio, evlenmesi yÃ¶nÃ¼ndeki baskÄ±lara dayanamadÄ± ve 22 yaÅŸÄ±ndaki sevgilisi Camila Morrone ile yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±.
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Son dÃ¶nemde Ã¶nemli rollerinden birini Ã¼stlendiÄŸi Once Upon A Time In Hollywood adlÄ± filmle gÃ¼ndemde olan DiCaprio'nun 2017 yÄ±lÄ±ndan bu yana birlikte olduÄŸu Morrone'den ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.Ã‡ift son olarak St Barts adasÄ±nda yaptÄ±klarÄ± tatilde birlikte gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenmiÅŸti.
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Ã‡ifte yakÄ±n kaynaklara gÃ¶re Leonardo DiCaprio aslÄ±nda Camila Morrone ile son derece mutluydu. Fakat artÄ±k evlenmesi konusundaki baskÄ±lara dayanamadÄ±. Ã‡iftin beraber gÃ¶rÃ¼ldÃ¼kleri etkinliklerde de aralarÄ±nÄ±n serin olduÄŸu dikkat Ã§ekiyordu. AltÄ±n KÃ¼re tÃ¶reni sonrasÄ± Ã¼nlÃ¼ Chateau Marmont Otel'deki partiye beraber giden Ã§ift, neredeyse tÃ¼m gece birbirlerinden uzak durmuÅŸtu.
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AnlatÄ±lanlara gÃ¶re DiCaprio, sevgilisini bir kenarda bÄ±rakÄ±p geceyi aktÃ¶r Armie Hammer ile sohbet ederek geÃ§irdi. Hatta sevgilisi kendini kÃ¶tÃ¼ hissettiÄŸini sÃ¶ylediÄŸinde bile onu evine gÃ¶tÃ¼rmeye yeltenmedi, eÄŸlenmeye devam etti.Â
Leonardo DiCaprio'nun annesi Irmeline Indenbirken'in oÄŸlunun bir an Ã¶nce evlenmesini istediÄŸi konuÅŸuluyordu. Hatta Indenbirken bunun iÃ§in ÅŸu anki sevgilisi Camila Morrone'nin en uygun aday olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yordu.Â Â
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Â Her anne- babanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k hayallerinden biridir Ã§ocuÄŸunun evlenip yerleÅŸik dÃ¼zene geÃ§tiÄŸini ve mutlu bir yuva kurduÄŸunu gÃ¶rmek. Hatta torunlarÄ±nÄ± sevmek.GÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re bu kural, Hollywood Ã¼nlÃ¼leri iÃ§in de deÄŸiÅŸmiyor. Oscar Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼ kucaklamÄ±ÅŸ olmalar bile.
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ABD basÄ±nÄ±na yansÄ±yan haberlere gÃ¶re Ã¼nlÃ¼ aktÃ¶r ve Ã§evre aktivisti Leonardo DiCaprio'nun annesi Irmelin Indenbirken iÃ§in de durum bÃ¶yle.
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Oscar Ã¶dÃ¼llÃ¼ oyuncunun 76 yaÅŸÄ±ndaki annesi Irmelin Indenbirken'in oÄŸlunun bir an Ã¶nce evlenmesini istediÄŸi haberleri 2019'un son haftasÄ±nda basÄ±nda yer almÄ±ÅŸtÄ±. AktÃ¶rÃ¼n annesinin bu konuda en gÃ¼Ã§lÃ¼ adayÄ± da model Camila Morrone'ydi.
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Radar Online adlÄ± sitenin iddiasÄ±na gÃ¶re Indenbirken, 2017'den bu yana flÃ¶rt eden Leonardo DiCaprio ile Camila Morrone'nin bir an Ã¶nce evlenmesini arzu ediyordu. En bÃ¼yÃ¼k korkusu ise Ã¼nlÃ¼ oyuncunun evliliÄŸe yanaÅŸmayÄ±p Morrone'yi kendinden uzaklaÅŸtÄ±rmasÄ±ydÄ±.
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SÄ±k sÄ±k katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ã¶dÃ¼l tÃ¶renlerinde kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±ya annesiyle birlikte Ã§Ä±kan 45 yaÅŸÄ±ndaki Leonardo DiCaprio, sevgilisini ailesiyle de tanÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±. Indenbirken, DiCaprio ve Morrone sÄ±k sÄ±k bir araya gelip birlikte vakit geÃ§iriyorlardÄ±.
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Leonardo DiCaprio bugÃ¼ne kadar aralarÄ±nda Gisele Bundchen ve Bar Refaeli gibi top modellerin de bulunduÄŸu Ã¼nlÃ¼ gÃ¼zellerle uzun sÃ¼re flÃ¶rt etmiÅŸ. Hepsiyle de herkes evlenmelerini beklerken yolunu ayÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.
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Annesi Irmeline Indenbirken'in en bÃ¼yÃ¼k korkusu ise bu olaylarÄ±n tekrarlanmasÄ±. Ä°ddialar doÄŸruysa annesinin kaygÄ±larÄ± bir kez daha gerÃ§ek oldu.
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AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa DiCaprio, annesinin bu kaygÄ±larÄ±nÄ± haksÄ±z Ã§Ä±karmayacak davranÄ±ÅŸlar da sergiledi son zamanlarda. Sevgilisi Camila Morrone MarakeÅŸ Film Festivali iÃ§in Fas'tayken Kendall Jenner ile bir barda sabaha kadar samimi gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler sergilerken gÃ¶rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼.
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Hatta o dÃ¶nemde DiCaprio ile Morrone'nin ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bile ileri sÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼. Ancak Leonardo DiCaprio ile Camila Morrone yeni yÄ±l tatili iÃ§in gittikleri Aspen'de birlikte gÃ¶rÃ¼lmÃ¼ÅŸlerdi.
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23 yaÅŸÄ±ndaki Camila Morrone, Ã¼nlÃ¼ oyuncu Al Pacino'nun Ã¼vey kÄ±zÄ±. AslÄ±nda her ne kadar evlenmemiÅŸ olsalar da Morrone'nin annesiyle Al Pacino uzun sÃ¼re iliÅŸki yaÅŸadÄ±. Model Morrone de Pacino'yu Ã¼vey babasÄ± olarak tanÄ±ttÄ±.
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Camila Morrone, Ã¼Ã§ yÄ±l Ã¶nce bir TÃ¼rk plaj giyimi firmasÄ±nÄ±n tanÄ±tÄ±m yÃ¼zÃ¼ olarak gÃ¶rev yapmÄ±ÅŸtÄ±. Morrone o dÃ¶nemde Ã§ekim iÃ§in TÃ¼rkiye'ye de gelmiÅŸti.
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Åžimdi gelelim Leonardo DiCaprio'nun aÅŸk defterinin sayfalarÄ±nda hangi isimlerin yazÄ±lÄ± olduÄŸuna. ÃœnlÃ¼ oyuncu sevgililerini genellikle modeller arasÄ±ndan seÃ§iyor. En Ã¼nlÃ¼leri arasÄ±nda Bar Refaeli, Gisele Bundchen, Nina Agdal, Toni Garrn, Naomi Campbell bulunuyor.
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BunlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra Natasha Henstridge, Amber Valetta, Bijou Phillips, Anne Vyalitsyna, Blake Lively, Erin Heatherton, Georgie Fowler da DiCaprio'nun gÃ¶nÃ¼l defterinde adÄ± yazan Ã¼nlÃ¼ler arasÄ±nda. AktÃ¶rÃ¼n Rihanna ile kÄ±sa sÃ¼reli bir iliÅŸki yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sÃ¶ylentileri de basÄ±na yansÄ±mÄ±ÅŸtÄ±.