Neyse hali çıktı falı

Bütün dünyanın gözleri, İngiliz kraliyet ailesine resmen adım atan Meghan Markle'ın üzerinde. Hem de kelimenin tam anlamıyla. Önümüzdeki mayıs ayında Prens Harry ile hayatını birleştirecek olan Meghan Markle'ın giysileri, aksesuarları, saç şekli ve hatta takıları da mercek altında.
Müstakbel eşi Prens Harry'nin evlenme teklif ederken verdiği ve sol elinin yüzük parmağında taşıdığı iri taşlı pırlanta yüzük bir yana Markle'ın sağ elinin üç parmağına taktığı halka şeklindeki üç yüzük de son 10 gündür basının gündeminde ilk sırada.
Hatta birçok spirituel uzman, takı uzmanı, Markle'ın sağ elinin üç parmağına taktığı bu yüzüklerden ve o sırada çekilen fotoğraflarda görünen avuç içi çizgilerinden yola çıkarak onun kişiliği ve geleceği hakkında yorumlar yapmaya başladı.
İşte bu astrolog ve fal uzmanlarına göre Meghan Markle'ın el falından çıkanlar.
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