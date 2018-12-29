Neşter değmeyen yeri kalmadı

Bu yıl katıldığı Love Island (Aşk Adası) adlı reality şov sayısinde tanınırlığını artıran 1994 doğumlu Megan Barton Hanson şu sıralar sevgilisi Wes Nelson ile birlikte Mautirius adasında tatil yapıyor.
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