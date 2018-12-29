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Neşter değmeyen yeri kalmadı

Adını Instagram'da duyurduktan sonra ekranda ünlü olan yıldız, şöhrete ulaşmadan önce kendini tepeden tırnağa yenilemiş.

Hürriyet Haber
29.12.2018 - 13:36 | Son Güncelleme:
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Neşter değmeyen yeri kalmadıNext

Bu yıl katıldığı Love Island (Aşk Adası) adlı reality şov sayısinde tanınırlığını artıran 1994 doğumlu Megan Barton Hanson şu sıralar sevgilisi Wes Nelson ile birlikte Mautirius adasında tatil yapıyor.

FOTOĞRAFLAR: BACKGRID UK

Etiketler: megan barton hanson , aşk adası , love island

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