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Nejat İşler ile kavga eden iş adamı olaylı geceyi anlattı

BODRUM’da ünlü oyuncu Nejat İşler’le kavga eden işadamı H.E.E.’ye, DHA ulaştı. Balayı için Bodrum’a geldiğini söyleyen H.E.E, "Olmasa çok iyiydi. O ünlü bir oyuncu, ben bir iş adamı. Kimseye yakışmadı bu davranış. Bodrum’dan ayrılarak Antalya’ya geçtim" dedi. H.E.E., iki tarafın da şikayetçi olmadığını belirtti.

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)
19.07.2018 - 19:09 | Son Güncelleme:
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Nejat İşler ile kavga eden iş adamı olaylı geceyi anlattıNext

BODRUM’da ünlü oyuncu Nejat İşler’le kavga eden işadamı H.E.E.’ye, DHA ulaştı. Balayı için Bodrum’a geldiğini söyleyen H.E.E, "Olmasa çok iyiydi. O ünlü bir oyuncu, ben bir iş adamı. Kimseye yakışmadı bu davranış. Bodrum’dan ayrılarak Antalya’ya geçtim" dedi. H.E.E., iki tarafın da şikayetçi olmadığını belirtti. Yaşar ANTER/BODRUM (Foto: ARŞİV)

Etiketler: nejat işler durumu nasıl

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