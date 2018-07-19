Nejat İşler ile kavga eden iş adamı olaylı geceyi anlattı
BODRUM’da ünlü oyuncu Nejat İşler’le kavga eden işadamı H.E.E.’ye, DHA ulaştı. Balayı için Bodrum’a geldiğini söyleyen H.E.E, "Olmasa çok iyiydi. O ünlü bir oyuncu, ben bir iş adamı. Kimseye yakışmadı bu davranış. Bodrum’dan ayrılarak Antalya’ya geçtim" dedi. H.E.E., iki tarafın da şikayetçi olmadığını belirtti.
BODRUM’da ünlü oyuncu Nejat İşler’le kavga eden işadamı H.E.E.’ye, DHA ulaştı. Balayı için Bodrum’a geldiğini söyleyen H.E.E, "Olmasa çok iyiydi. O ünlü bir oyuncu, ben bir iş adamı. Kimseye yakışmadı bu davranış. Bodrum’dan ayrılarak Antalya’ya geçtim" dedi. H.E.E., iki tarafın da şikayetçi olmadığını belirtti. Yaşar ANTER/BODRUM (Foto: ARŞİV)
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