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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Magazin
03 Kasım 2019 - 12:24,

'Neden kendine bu kötülüğü yaptın' sorusuna Meltem Miraloğlu'ndan şaşırtan cevap!

Oyuncu Meltem Miraloğlu kendisinden 48 yaş büyük Patrick (80) ile evlenip Amerika’ya yerleşmişti.

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Oyuncu Meltem Miraloğlu kendisinden 48 yaş büyük Patrick (80) ile evlenip Amerika’ya yerleşmişti.

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Sürpriz evlilik Miraloğlu'nun ailesinde ve sevenlerinde şok etkisi yaratmıştı.

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Çiftin evliliğiyle ilgili çeşitli iddialar ortaya atılmıştı. Uzun zamandır sessizliğini koruyan Miraloğlu bir takipçisinin sorusuna cevap verdi.

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Oyuncu sosyal medya üzerinden “Gerçekten mutlu musun, neden kendine bu kötülüğü yaptın?” diye soran takipçisine 'Türkiye'de yıllardır iş gelmediği için Amerika'ya geldim sevgi ve saygılarımla' cevabını verdi.

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TÜP BEBEK TEDAVİSİ GÖRÜYOR!

Kanal D ekranlarında yayınlan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programında yer alana habere göre, Meltem Miroğlu eşi Patrick’ten bebek sahibi olabilmek için tüp bebek tedavisine başladı.

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Çift doktorların dediklerine harfiyen uyuyor, anne-baba olabilmek için elinden geleni yapıyor.

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DHA /
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