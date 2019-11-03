'Neden kendine bu kötülüğü yaptın' sorusuna Meltem Miraloğlu'ndan şaşırtan cevap!

KAĞITHANE'de belirli marka otomobillerin farlarının motosikletli hırsızlar tarafından çalınması güvenlik kameralarına yansıdı. Otomobilin iki farını 29 saniyede söken hırsızlar kayıplara karıştı. Polis, aynı gece aynı marka 7 otomobilin farlarını çalan hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.
TFF 1'inci Lig'de 10'uncu haftaya lider giren Cesar Grup Ümraniyespor'u evinde 1-0 yenen Ekol Göz Menemenspor, son 4 haftada adeta fırtına gibi esti. Bu süreçte Adana Demirspor'u 1-0, Altay'ı da 2-0 yenip BŞB Erzurumspor'la golsüz berabere kalan sarı-lacivertliler Ümraniyespor galibiyetiyle 10 puan topladı.