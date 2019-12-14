Müzik dünyasında yeni bir tartışma: Pop müzik öldü mü?
Hande Yener’in “Rap, pop müziği öldürdü” açıklamasına Aleyna Tilki’den “Rap popu öldürmedi. Popçular şarkı yapmadı” yanıtı geldi. Bu iki açıklama müzik dünyasında yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Pop müziğin ünlü isimleri “Pop müzik öldü mü” sorusuna yanıt verdi.
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1
20’nci yıl albümünü çıkarmaya hazırlanan Hande Yener, rap müziğin popu bitirdiğine inandığını söyledi. Ünlü pop’çu “Allah razı olsun rap’çilerden. Güzel temizlik yaptılar. Rap, popu yedi” dedi. Yener’e ilk yanıt pop müziğin genç ismi Aleyna Tilki’den geldi. Genç şarkıcı, “Bence rap popu öldürmedi. Popçular şarkı yapmadı. Yapanlar da hit şarkı çıkaramadı” diye yanıt verdi. Bu iki açıklama müzik dünyasında “Pop müzik öldü mü” tartışmasını başlattı. Erol Evgin, Ajda Pekkan, Gülşen, Edis, Aşkın Nur Yengi, İrem Derici ve Ferhat Göçer, “Pop müzik öldü mü” sorusunu yanıtladı.
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GÜLŞEN: Bu bir döngü
Gülşen: R&B ve hip hop, trap’le birlikte tüm dünyayı etkisi altına aldı. Türkiye’de de her zaman popüler olan arabeskle birleşerek hayatımıza girdi. Tüm listeleri altüst ederek pop müziği gözden düşürdü. Pop müzikteki özensiz ve aşırı hızlı üretimin insanları sıkmasının da etkili olduğunu düşünüyorum. Rap’teki anlatım biçimi, hikayelerin samimiyeti, insanlara sıcak, yakın ve taze geldi. Bu durum pop müzik yapanların türetim yaparken tekrar tekrar düşünmesine neden oldu. Pop müziğin başına gelen tehlike aynı şekilde bu tür için de geçerli. Çok iyi şarkılar olduğu kadar bu akımdan faydalanmaya çalışan çok kötü, kalitesiz şarkılar da var. Bu da insanlara bir süre sonra bıkkınlık verebilir. Sonra yeniden başka bir müzik türü popüler olabilir. Bu pop olabilir, rock olabilir. Sonuçta bu bir döngü.
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FERHAT GÖÇER: Zamanın ruhunu iyi yakaladılar
Rap, dünyada trend oldu. Türkiye’de doğal olarak bundan etkilendi ve rap ülkemizde büyük ilgi gördü. Zamanın ruhunu çok iyi yakaladılar. Türkiye’de rap’in bu kadar yükselmesinin bir diğer sebebi de pop müzik eser sahiplerinin, yayıncılarının ve yapımcılarının bir kısırdöngüye girmiş olması. Dünyada popla, rap ve trap müziklerini birleştirerek çok iyi sentezler çıkardılar. Şu anda dünyada pop müzik tekrar yükselişte. Ancak Türkiye’de bu sentezleşme ve birleşme gerçekleşmedi. Bu aynı bir süre sonra rap müziğine de zarar verecek. Bu akımın, daha doğrusu bu yükselişin geçici olmasına sebep olacak. Pop müziğin kısa sürede zamanın ruhunu yakalayarak yine yükselişe geçeceğine inanıyorum.
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EROL EVGİN: Müzik hiç bitmez
O yorumları hiç dinlemiyorum ama pop da diğer tür müzikler de hiç bitmez. Gençler şimdi kendilerini rap müzikle ifade ediyorlar, ona da saygı duyuyoruz. Ben rap dinlemiyorum ama araçta kulak kabartıyorum. Onlar da öyle mutlu oluyor. Rap müzik; toplumsal bir durum, rap dinleyen insanlar kendilerini baskıda hissediyor olabilirler, gençlerin çok sorunları var. Rap yaparak ya da dinleyerek kendilerini ifade ediyorlar, belki ileride bir rap çalışması ben de yapabilirim.
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EDİS: Klasik pop geçen yıl öldü
eçen yıl klasik pop öldü. Ne doğacağını göreceğiz. Nasıl ki 1990’lı yılların pop rüzgârı bitti, yeni bir şey doğdu, şimdi de bu bitiyor. Herkes gibi ben de arayış içindeyim. Rap popun yerine gelemez, gelmemesi lazım. Sadece şu anda arabesk ve rap yükselişi var. Yeni popta ne duymak isteniliyor onun üzerinde çalışıyorum. Klasik pop gelmeyecek ama pop kendini yenileyecek.
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AŞKIN NUR YENGİ: Şimdi rap önce ama gerileyebilir
Pop müzik asla ölmez. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Rap de bir sentezdir. Zaman zaman öne çıkabilir sonra gerileyebilir. Tıpkı arabesk gibi. Bazen arabesk önde gitti, bazen de pop müzik. Şu anda da 90’lar özlemle hatırladığımız günler.
7
AJDA PEKKAN: Beyonce Madonna rap mi yapıyor
Ne alaka şimdi bu pop bitti olayları? Rap geldi diye diğer tarzda şarkı söyleyenler evlerinde mi oturuyor? Bunlar bir dalgalanmadır. Ben de rap dinliyorum ama söylemek için değil, farklılıklarını görmek için. Müzik bir evrim, bu bir trend. Yeni nesil rap tarzı yurtdışından geliyor ve dünyayı sarmış bu. Doğal olarak buna ayak uyduruyorlar. Bu bir modadır. Zevki görecelidir. Beyonce, Madonna rap mi yapıyor, ama starlar. Müzik ölmez, pop ölmez, öldüremezler. Ben tarzımın dışında çıkmam, ne yapıyorsam odur. Müzikte kalıcı olmak önemlidir. Ve çok çalışmak, sabır. Çalışsınlar, kalıcı olsunlar. Ben caz, klasik ve arabesk dinlerim. Hatta caz, arabesk ve rock söylerim ama rap söyleyemem. O tarz yetişmedim.