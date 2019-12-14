Müzik dünyasında yeni bir tartışma: Pop müzik öldü mü?

AJDA PEKKAN: Beyonce Madonna rap mi yapıyor Ne alaka şimdi bu pop bitti olayları? Rap geldi diye diğer tarzda şarkı söyleyenler evlerinde mi oturuyor? Bunlar bir dalgalanmadır. Ben de rap dinliyorum ama söylemek için değil, farklılıklarını görmek için. Müzik bir evrim, bu bir trend. Yeni nesil rap tarzı yurtdışından geliyor ve dünyayı sarmış bu. Doğal olarak buna ayak uyduruyorlar. Bu bir modadır. Zevki görecelidir. Beyonce, Madonna rap mi yapıyor, ama starlar. Müzik ölmez, pop ölmez, öldüremezler. Ben tarzımın dışında çıkmam, ne yapıyorsam odur. Müzikte kalıcı olmak önemlidir. Ve çok çalışmak, sabır. Çalışsınlar, kalıcı olsunlar. Ben caz, klasik ve arabesk dinlerim. Hatta caz, arabesk ve rock söylerim ama rap söyleyemem. O tarz yetişmedim.