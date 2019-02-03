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Mutluluğu konteynerde buldu! Tavuğumu, yumurtamı, ekmeğimi, sebzemi kendim üretiyorum!

Uzun zamandır ekranlara ara veren Atilla Saral, hem 'İkizler Memo-Can'daki karakterini anlattı hem de yeni hayatını...

Fotoğraflar: Instagram

Hürriyet Haber
03.02.2019 - 13:22 | Son Güncelleme:
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Mutluluğu konteynerde buldu Tavuğumu, yumurtamı, ekmeğimi, sebzemi kendim üretiyorumNext

Kanal D'nin iddialı yapımlarından 'İkizler Memo-Can' dizisinin vazgeçilmez karakteri, mahallenin kahveci Mahmut Ağabeyi. Eski manken ve oyuncu Atilla Saral'la Posta'dan Alev Gürsoy Cimin bir araya geldi.

Uzun zamandır ekranlara ara veren Atilla Saral, hem 'İkizler Memo-Can'daki karakterini anlattı hem de yeni hayatını...

Etiketler: Atilla Saral köy evi , ikizler memo can

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Mutluluğu konteynerde buldu! Tavuğumu, yumurtamı, ekmeğimi, sebzemi kendim üretiyorum!

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