Mutluluğu konteynerde buldu! Tavuğumu, yumurtamı, ekmeğimi, sebzemi kendim üretiyorum!

Kanal D'nin iddialı yapımlarından 'İkizler Memo-Can' dizisinin vazgeçilmez karakteri, mahallenin kahveci Mahmut Ağabeyi. Eski manken ve oyuncu Atilla Saral'la Posta'dan Alev Gürsoy Cimin bir araya geldi.
Uzun zamandır ekranlara ara veren Atilla Saral, hem 'İkizler Memo-Can'daki karakterini anlattı hem de yeni hayatını...
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.