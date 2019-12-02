Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Müge Boz gözyaşlarını tutamadı: Bu dakikadan itibaren tek başınasın!
Geçtiğimiz hafta ilk bebeği Vina'yı dünyaya getiren Müge Boz, doğum sürecini kendi YouTube kanalında anlattı. Boz, yalnız başına kaldığı dakikalardan bahsederken gözyaşlarını tutamadı...
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1
* Ben bir anda hayatımda daha önce tanımadığım bir acı ile uyandım. Acı da değil de, sanki içimde bir lastik kopmuş gibi... Oldukça sakin bir şekilde Caner'i uyandırdım. 'Bebeğim sanırım hastaneye gitmemiz gerekiyor' dedim.
2
*Caner'in tüm ısrarlarına rağmen doğum çantamı hazırlamamıştım. Hemen onları halledip hastaneye gittik.Bebeğin kalp atışlarını ölçen bir alet vardı. Onu takacakları zaman 'Neden takıyorlar şimdi, ne gerek var' dedim. sonra doktorum 'Sanırım burada bir problem var' dedi.
3
* Kendime göre çok iyi performans gösteriyordum. Doktor 'Kalp atışları düşüyor, ben risk alamayacağım. su geldikten sonra 8 saat içinde doğum olması gerekiyor, biz o süreyi geçtik. Riskli bir duruma dönebilir, sezaryene dönüyoruz' dedi.
4
* O an inanılmaz derecede bir kabulleniş yaşadım. 8-9 saat deliler gibi uğraştım. O acıya dayanabilmem derken, normal doğum olmadı. O zaman bir an önce olsun ki, bu acıdan kurtulayım dedim. İnanılmaz bir panik oldum. İçeride bir problem olmuş olabileceğini düşündüm. Caner inanılmaz şaşkındı.
5
* Doktor doğumu epidural yaparız ve Caner doğuma girebilir dedi. Sonra bir hasta bakıcı geldi ve bana önlük giydirecekti. Benim en istemediğim şey, o önlükle doğum yapmaktı. İtiraz ettim. 'Giymeniz gerekiyor çünkü ameliyathaneye gidiyoruz' dedi.Zorla o önlüğü de giydim.
6
* Aşağıya doğru hızlı bir şekilde indik. Doktor Caner'e 'seni aşağıda giydireceğiz' dedi. Kapıdan beni uğurladılar. En son Caner'i gördüm. Kapı kapandı. Hemşireler 'Eşi de girecek doğuma' dediler. Anestezist 'Hayır, genel anesteziye döndüm' dedi.
7
* Caner içeri gelecek diye ayrıldık ve ben içeride öğreniyorum ki; giremiyor. 'Müge bu dakikadan sonra artık gerçekten tek başınasın' dedim. aklıma gelen ilk şey Vina ile konuşmak oldu. Vina'ya 'Bebeğim şu anda doğuma giriyoruz ama baban yanında olamayacak. Seni doktorlar ve hemşireler karşılayacak. Lütfen korkma.' dedim.
8
* Doktoruma 'Lütfen konuştuklarımızı unutma. Vina olabilecek en hızlı şekilde babasının yanına gitsin. Yapılacak bütün tetkikler o Caner'in kucağındayken yapılsın' dedim. Ondan sonrası yok...
9
* Kendime geldiğimde, onu kucağıma aldığımda Caner'in bakışları... Gerçekten tarif edilemez bir duyguymuş. Vina'nın cinsiyetini öğrendiğim anı bile hatırlamıyorum. Genel olarak bu doğum bana hiçbir şeyi kontrol edilemeyeceğini öğretti.