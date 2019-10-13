Moda şov sona erdi

BU yıl 14’üncü sezonunu geride bırakan Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul, önceki gün yapılan defilelerle sona erdi.
Etkinliğin son gününde sırasıyla Kith&Kin, Pioneering Designers II Emre Pakel-Seydullah Yılmaz, Lug Von Siga, Exquise, Gökhan Yavaş, Join Us ve Barbie by Çiğdem Akın ilkbahar/yaz 2020 koleksiyonları beğeniye sunuldu.
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