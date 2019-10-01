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MİSS TURKEY 2019 finali ne zaman? İşte, MİSS TURKEY 2019 finalistleri

Miss Turkey 2019 finali için geri sayım devam ediyor. 200’den fazla aday arasından seçilen 20 güzel, MİSS TURKEY 2019 finalinde yarışacak ve aralarından bir isim birincilik tadını takacak. Peki, MİSS TURKEY 2019 finali ne zaman? İşte, MİSS TURKEY 2019 finalistleri

Hürriyet Haber
01.10.2019 - 11:49 | Son Güncelleme:
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MİSS TURKEY 2019 finali ne zaman İşte, MİSS TURKEY 2019 finalistleriNext



Miss Turkey 2019 finali için geri sayım devam ediyor. 200’den fazla aday arasından seçilen 20 güzel, MİSS TURKEY 2019 finalinde yarışacak ve aralarından bir isim birincilik tadını takacak. Peki, MİSS TURKEY 2019 finali ne zaman? İşte, MİSS TURKEY 2019 finalistleri

Miss Turkey 2019” Güzellik Yarışması 02 Ekim 2019 Çarşamba günü Grand Pera Emek Sahnesi’nde yapılacak.

Ayrıca, 02 Ekim Çarşamba günü yapılacak finalde dereceye girecek Miss Turkey’lerin ülkemizi temsil etmek üzere yurt dışına çıkacak.

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