Miss Turkey 2019 finali için geri sayım devam ediyor. 200’den fazla aday arasından seçilen 20 güzel, MİSS TURKEY 2019 finalinde yarışacak ve aralarından bir isim birincilik tadını takacak. Peki, MİSS TURKEY 2019 finali ne zaman? İşte, MİSS TURKEY 2019 finalistleri
Miss Turkey 2019” Güzellik Yarışması 02 Ekim 2019 Çarşamba günü Grand Pera Emek Sahnesi’nde yapılacak.
Ayrıca, 02 Ekim Çarşamba günü yapılacak finalde dereceye girecek Miss Turkey’lerin ülkemizi temsil etmek üzere yurt dışına çıkacak.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.