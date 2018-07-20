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Milyonlarca kişiye çok önemli uyarı! Acele edin: Son gün 31 Temmuz

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Hürriyet Haber
20.07.2018 - 14:10 | Son Güncelleme:
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Milyonlarca kişiye çok önemli uyarı Acele edin: Son gün 31 TemmuzNext

Vergi borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşların acele etmesi gerekiyor. Yapılandıma için az bir zaman kaldı, vatandaşlar hangi borçların yapılandırma kapsamında olduğunu merak ediyor. Borçlarını yapılandıranların geçmişten gelen gecikme zammı ve gecikme faizleri de silinecek. Peki vergi borçlarını yapılandırma işlemi ne zaman sona erecek? İşte 2018 vergi borçlarının yapılandırılması ile ilgili bilinmesi gereken ayrıntılar...

Etiketler: yapılandırma , vergi yapılandırma , vergi , haberler
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