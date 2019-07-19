Metin Yıldız sevgilisi Gözde Kayra’yı darp etti

OyuncuMetin Yıldız ve sevgilisi Gözde Kayra’nın eğlenceli gecesi karakolda bitti. Metin Yıldız tarafından darbedildiğini iddia eden Gözde Kayra, “Metin benimle evlenmek istiyordu, iç yüzünü görmüş oldum” dedi,
Oyuncu Metin Yıldız ve sevgilisi Gözde Kayra’nın eğlenceli gecesi karakolda bitti. Metin Yıldız tarafından darp edildiğini iddia eden Gözde Kayra, “Metin benimle evlenmek istiyordu, iç yüzünü görmüş oldum” dedi,
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