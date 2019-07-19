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Metin Yıldız sevgilisi Gözde Kayra’yı darp etti

Oyuncu Metin Yıldız ve sevgilisi Gözde Kayra’nın eğlenceli gecesi karakolda bitti. Metin Yıldız tarafından darbedildiğini iddia eden Gözde Kayra, “Metin benimle evlenmek istiyordu, iç yüzünü görmüş oldum” dedi,

Hürriyet Haber
19.07.2019 - 11:19 | Son Güncelleme:
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Metin Yıldız sevgilisi Gözde Kayra’yı darp ettiNext

Oyuncu Metin Yıldız ve sevgilisi Gözde Kayra’nın eğlenceli gecesi karakolda bitti. Metin Yıldız tarafından darp edildiğini iddia eden Gözde Kayra, “Metin benimle evlenmek istiyordu, iç yüzünü görmüş oldum” dedi,

Etiketler: darp

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Metin Yıldız sevgilisi Gözde Kayra’yı darp etti

Metin Yıldız sevgilisi Gözde Kayra’yı darp etti

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