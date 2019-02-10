Ara
MENÜ
Haberler >Kelebek >Magazin>Meryem Uzerli kafaları karıştırdı! Berlin'de sarmaş dolaş...

Meryem Uzerli kafaları karıştırdı! Berlin'de sarmaş dolaş...

Güzel oyuncu Meryem Uzerli, geçtiğimiz gün Hollywood’lu yapımcı Mohammed Al Turki ile romantik karelere imza attı. Berlin’de buluşan ikiliden Uzerli, daha sonra da Al Turki ile sarmaş dolaş fotoğraflarını paylaşıp aşk iması yaptı.

Fotoğraflar: Instagram

Hürriyet Haber
10.02.2019 - 10:30 | Son Güncelleme:
1 / 8
Meryem Uzerli kafaları karıştırdı Berlinde sarmaş dolaş...Next

Güzel oyuncu Meryem Uzerli, geçtiğimiz gün Hollywood’lu yapımcı Mohammed Al Turki ile romantik karelere imza attı. Berlin’de buluşan ikiliden Uzerli, daha sonra da Al Turki ile sarmaş dolaş fotoğraflarını paylaşıp aşk iması yaptı.

Etiketler:

En Yeni Kelebek Galeriler

Meryem Uzerli kafaları karıştırdı! Berlin'de sarmaş dolaş...

Meryem Uzerli kafaları karıştırdı! Berlin'de sarmaş dolaş...

Sarı Saruhan beni sevdi

Sarı Saruhan beni sevdi

Telefon için paraya kıydı

Telefon için paraya kıydı

'Sebebi oğlum' Pelin Batu, yavaş yavaş kendini toparlıyor!

'Sebebi oğlum' Pelin Batu, yavaş yavaş kendini toparlıyor!

Boğaz'a 100 metre... Özal Ailesi'nin köşkü satışa çıktı!

Boğaz'a 100 metre... Özal Ailesi'nin köşkü satışa çıktı!

'Abimin hayatı ders olmalı!' Yalçın Menteş son yolculuğuna uğurlandı...

'Abimin hayatı ders olmalı!' Yalçın Menteş son yolculuğuna uğurlandı...

Kocam sadece benim için yaptı

Kocam sadece benim için yaptı

Peri masalı çabuk bitti

Peri masalı çabuk bitti

"Başlık parası ödedik" Ünlü şarkıcı babasını evlendirdi

"Başlık parası ödedik" Ünlü şarkıcı babasını evlendirdi

Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.