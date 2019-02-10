Meryem Uzerli kafaları karıştırdı! Berlin'de sarmaş dolaş...

Güzel oyuncu Meryem Uzerli, geçtiğimiz gün Hollywood’lu yapımcı Mohammed Al Turki ile romantik karelere imza attı. Berlin’de buluşan ikiliden Uzerli, daha sonra da Al Turki ile sarmaş dolaş fotoğraflarını paylaşıp aşk iması yaptı.
Güzel oyuncu Meryem Uzerli, geçtiğimiz gün Hollywood’lu yapımcı Mohammed Al Turki ile romantik karelere imza attı. Berlin’de buluşan ikiliden Uzerli, daha sonra da Al Turki ile sarmaş dolaş fotoğraflarını paylaşıp aşk iması yaptı.
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