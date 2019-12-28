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Haber Giriş: 28 Aralık 2019 - 14:43, /

Melisa Şensolsun'un Atiye'deki sahneleri çok konuşulacak

Son olarak 'Kiralık Aşk' dizisinde rol alan Melisa Şenolsun, setlere 'Atiye' dizisiyle döndü.

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Melisa Şenolsun, dizide ressam olan Atiye'nin tasarımcı kız kardeşi Cansu'yu canlandırıyor.

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Ablasının nişanlısı rolündeki Metin Akdülger ile yasak ilişki yaşayan Melisa Şenolsun'un cesur sahneleri sosyal medyada olay oldu.

3SIFIR MAKYAJ

SIFIR MAKYAJ

İlk sezonu 8 bölümden oluşan dizide 23 yaşındaki Melisa Şenolsun da Beren Saat makyajsız olarak kamera karşısına geçti.

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Genç ve güzel bir ressam olan Atiye, ailesi ve sevgilisi Ozan ile İstanbul'da sade ve mutlu bir hayat sürmektedir, ta ki dünyanın en eski tapınağı Göbeklitepe’de yapılan bir keşifle hayatı değişene kadar.

5ATİYENİN KONUSU

ATİYE'NİN KONUSU

Bölgedeki kazı çalışmalarını yürüten arkeolog Erhan, Atiye ile Göbeklitepe arasındaki mistik ilişkiyi gözler önüne seren bir sembol keşfeder. Atiye ona bambaşka bir kapı açan bu gizemli olayın peşine düşerek antik tapınakta geçmişini aramaya karar verir.

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Bu gizem perdesi aralandıkça Atiye’nin karşısına çıkan olaylar ona geçmişle geleceği, gerçek ile ruhani arasındaki her şeyi sorgulatacaktır.

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Anadolu topraklarındaki bir kazı sırasında yapılan keşif, genç bir ressamın (Beren Saat) hayatını değiştirip, geçmişine dair sırların peşine düşmesine yol açacaktır.

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