Meghan Markle'ın babasından ayrılık kararı açıklaması: Onlar için utanıyorum

"Kraliyetten kopuş çok daha fazla soruna yol açacak" diyen Markle, "Kraliyetten ayrılma kararı çok kafa karıştırıcı, kimsenin bunun nasıl olduğunu veya neden olduğunu anlayabildiğini sanmıyorum. Hiçbir anlamı yok" şeklinde konuştu.