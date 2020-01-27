Meghan Markle'ın babasından ayrılık kararı açıklaması: Onlar için utanıyorum
İngiltere'de kraliyet ailesindeki görevinden ayrılma kararı alan Meghan Markle'ın babası Thomas Markle yaptığı açıklamada, "Kraliçeye zarar verdiler. Onlar için utanıyorum" dedi.
Fotoğraflar: BACKGRID
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İngiltere'de Prens Harry ve Meghan Markle'ın kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerinden ayrılma kararının yankıları sürüyor. Meghan Markle'ın babası Thomas Markle bugün yaptığı açıklamada, Meghan ve eşi Prens Harry'nin kraliyetteki üst düzey görevlerini bırakma kararlarının Kraliçe Elizabeth'e zarar verdiğini belirtti.
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İngiltere'de katıldığı bir programda konuşan Thomas Markle, "Bence kraliçeye zarar verdiler. Onlar için utanıyorum ve Kraliçe için gerçekten üzgünüm" ifadelerini kullandı.
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"Kraliyetten kopuş çok daha fazla soruna yol açacak" diyen Markle, "Kraliyetten ayrılma kararı çok kafa karıştırıcı, kimsenin bunun nasıl olduğunu veya neden olduğunu anlayabildiğini sanmıyorum. Hiçbir anlamı yok" şeklinde konuştu.
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THOMAS MARKLE
75 yaşındaki Thomas Markle, bir zamanlar Hollywood'da çalışan başarılı bir ışıkçıydı. Ancak emekli olduktan sonra pırıltılı dünyadan uzak bir yaşam seçti.Meghan Markle'ın babası Thomas Markle, İrlandalı ve Hollandalı atalara sahip.
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1945 yılında dünyaya gelen Markle, Married With Children ve General Hospital gibi ünlü dizilerde ışık şefi olarak çalıştı. Mesleğinde oldukça başarılı olan Markle, 2011 yılında Gündüz Kuşağı Emmy Ödülleri töreninden de en iyi ışık yönetimi ödülüyle döndü. Meghan Markle'ın annesi Doria Ragland ise 1979'da evlendi ancak çift, 1987'de boşandı.