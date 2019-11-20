MasterChef'te dün akşam potaya kim gitti? MasterChef eleme adayları kim oldu?

A101, 21 Kasım 2019 Perşembe gününden itibaren mağazalarında satışa sunacağı aktüel ürünlerini paylaştı. Her perşembe olduğu gibi bu hafta A101 mağazalarında teknolojiden giyime, mutfak gereçlerinden çocuklar için ürünlere geniş bir yelpazede pek çok ürün yer alacak. Peki, A101'de bu hafta neler var? İşte, A101 aktüel ürünler kataloğu
Ankara'daki Eymir Gölü'nde sonbahar mevsimiyle birlikte sararan yapraklar güzel görüntüler oluşturdu. Sonbaharın bütün renklerinin bir arada harmanlandığı gölde sakarmeke ve ördeklerler yaşıyor. Güzel bir hafta sonu için burası oldukça ideal... İşte detaylar...