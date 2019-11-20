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Televizyon
20 Kasım 2019 - 07:31,

MasterChef'te dün akşam potaya kim gitti? MasterChef eleme adayları kim oldu?

MasterChef Türkiye'de yine heyecan dolu bir bölüm yaşandı. Eleme adaylarının belirlendiği gecede, dokunulmazlık ödülünü kazanan takım ve bireysel dokunulmazlığı kazanan isim köşelerine çekilerek yarışmacı arkadaşlarının eleme mücadelesini izleyecek. Peki, hamburger, goralı ve tantuni menüsünün hazırlandığı gecede MasterChef'te eleme adayları kimler oldu? İşte, bireysel dokunulmazlık ve takım dokunulmazlığını kazananlar

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MasterChef eleme adayları, 19 Kasım akşamı gerçekleştirilen oyunlar neticesinde belli oldu. Ankara'da bir alışveriş merkezinde mücadele eden kırmızı ve mavi takım, eleme adayları için kendi takımlarından birisini belirlememek için canlarını dişine taktı. Dokunulmazlık oyununu kazanan takım balkondaki yerini alırken, MasterChef bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan yarışmacı ise eleme adaylarından birisinin ismini belirlemiş oldu. İşte, MasterChef eleme adayları ve dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve yarışmacı

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyunu için mini burger, goralı ve tantunilerini beğeniye sunan kırmızı ve mavi takım, katılımcıların oyları ile dokunulmazlık oyununu kazandı. Toplam 41 oyun kullanıldığı oylamada, 20'ye 20 eşitlik sağlanırken kalan 1 oy kazanan takımı belirledi. Dokunulmazlık oyununun kazananı kırmızı takım oldu.

2BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?


Dokunulmazlık oyununun kazananının belirlenmesinin ardından bu kez mavi takım için bireysel dokunulmazlık heyecanı başladı. Oynanan dokunulmazlık oyunu sonrası mavi takım yarışmacıları bu kez eleme oyunu için mutfağa girdi. MasterChef'in son bölümünde bireysel dokunulmazlığı Cemre kazandı.

3ELEME ADAYLARI KİM OLDU

ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Mavi takımda bireysel dokunulmazlığı kazanan Cemre, haftanın ilk eleme adayı olarak Yasin'in ismini verdi. 2. eleme adayı ise yapılan oylama sonrası en çok oyu alan Kıvanç oldu.

4KIVANÇ-YASİN KARŞILAŞMASI

KIVANÇ-YASİN KARŞILAŞMASI

Böylece MasterChef'te bir dilek daha gerçek oldu. Haftanın ilk bölümünde birbirlerini eleme potasında görmek istediklerini söyleyen Kıvanç ve Yasin, bugün belirlenecek 2 adayla birlikte perşembe günü elemede yarışacak.

5BATMAN YASİN

BATMAN YASİN

MasterChef'in 51. bölüm fragmanında Yasin stüdyoya batman kostümü ile geldi. Mehmet Şef, bu durum karşısında ne diyeceğini bilemedi. İkinci dokunulmazlık oyununun yemeği yaprak döner oldu. FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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Erdoğan GÜMÜŞ / Instagram: @erdogangumus1 | Fotoğraflar: Erçin Top - Anadolu Ajansı /