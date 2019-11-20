MasterChef'te dün akşam potaya kim gitti? MasterChef eleme adayları kim oldu?

MasterChef eleme adayları, 19 Kasım akşamı gerçekleştirilen oyunlar neticesinde belli oldu. Ankara'da bir alışveriş merkezinde mücadele eden kırmızı ve mavi takım, eleme adayları için kendi takımlarından birisini belirlememek için canlarını dişine taktı. Dokunulmazlık oyununu kazanan takım balkondaki yerini alırken, MasterChef bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan yarışmacı ise eleme adaylarından birisinin ismini belirlemiş oldu. İşte, MasterChef eleme adayları ve dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve yarışmacı



DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?



Dokunulmazlık oyunu için mini burger, goralı ve tantunilerini beğeniye sunan kırmızı ve mavi takım, katılımcıların oyları ile dokunulmazlık oyununu kazandı. Toplam 41 oyun kullanıldığı oylamada, 20'ye 20 eşitlik sağlanırken kalan 1 oy kazanan takımı belirledi. Dokunulmazlık oyununun kazananı kırmızı takım oldu.