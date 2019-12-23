MasterChef ne zaman final yapacak? MasterChef’te en son kim elendi?
MasterChef 73. Bölüm tanıtım fragmanıyla final haftasına giriş yapıldığını duyurdu. Binlerce kişi arasından seçilerek son dörde kalan MasterChef 2019 yarışmacıları aylardır hayalini kurdukları sona doğru adım adım ilerliyorlar Peki, MasterChef’te en son kim elenmişti? MasterChef ne zaman final yapacak?
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Haftalardır ekran macerasını sürdüren MasterChef’te final heyecanı başladı. Ünlü şeflerin hem yönlendirdiği hem de eleştirdiği yarışmanın 73. Bölümü itibariyle final haftasına giriş yapılacak. Binlerce kişi arasından seçilen 20 kişiyle başlayan MasterChef’te son eleme 19 Aralık Cuma günü yapılmış, final haftasına ise 4 kişi kalmıştı. Peki, MasterChef’te en son kim elendi? , MasterChef ne zaman final yapacak?
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MASTERCHEF'TEN EN SON KİM ELENDİ?
MasterChef Türkiye'nin son bölümünde Alican, Batuhan ve Ekin arasında eleme oyunu oynandı. Tabağıyla jürilerden takdir toplayan Ekin, potadan kurtulan ilk isim oldu. Tabağı en az beğenilen ve en zayıf bulunan isim Batuhan oldu. Böylece final haftasına Alican, Ekin, Güzide ve Cemre dörtlüsü kaldı.
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BATUHAN BAYIR KİMDİR?
MasterChef'te son beşe kadar kalan Batuhan Bayır, 2015 Le Cordon Bleu İstanbul'da Diplome de Cuisine eğitimini tamamladıktan sonra İzmir Alaçatı'da Atelier-Kemal Demirasal'da 6 ay çalıştı ve İstanbul Alancha restauranta geçiş yaptı. Yaklaşık 3 yıldır İstanbul Alancha restaurantında çalışıyor. Aynı zamanda son 2 senedir Alancha'nın üst katında bulunan House of Brothers kulübünde şeflik yapıyor. Deniz kıyısında doğup büyüdüğü için deniz ürünlerini fazla tercih ediyor. Yemek pişirirken taze ve yerel ürünler kullanmayı seviyor. Bir süre daha Türkiye'de ve dünyada gezmek ve yerel lezzetler keşfetmek istiyor.
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MASTERCHEF FİNALİ NE ZAMAN?
MasterChef’te finalin ayak sesleri gelmeye başladı. Geçtiğimiz yaz aylarında başlayan MasterChef’te 23 Aralık itibariyle final haftasına girildi. Son 2'ye kalan yarışmacılar finalde mücadele edecek, şampiyon belirlenecek. MasterChef finali için açıklama gelmedi ancak yarışmada 4 kişi kalması nedeniyle büyük finalin en geç 2 hafta içerisinde yapılması bekleniyor.