MasterChef ne zaman final yapacak? MasterChef’te en son kim elendi?





BATUHAN BAYIR KİMDİR?



MasterChef'te son beşe kadar kalan Batuhan Bayır, 2015 Le Cordon Bleu İstanbul'da Diplome de Cuisine eğitimini tamamladıktan sonra İzmir Alaçatı'da Atelier-Kemal Demirasal'da 6 ay çalıştı ve İstanbul Alancha restauranta geçiş yaptı. Yaklaşık 3 yıldır İstanbul Alancha restaurantında çalışıyor. Aynı zamanda son 2 senedir Alancha'nın üst katında bulunan House of Brothers kulübünde şeflik yapıyor. Deniz kıyısında doğup büyüdüğü için deniz ürünlerini fazla tercih ediyor. Yemek pişirirken taze ve yerel ürünler kullanmayı seviyor. Bir süre daha Türkiye'de ve dünyada gezmek ve yerel lezzetler keşfetmek istiyor.