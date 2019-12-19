MasterChef 18 AralÄ±k akÅŸamÄ± elemeye kim kaldÄ± ve potaya kim girdi? MasterChef eleme adaylarÄ±

MasterChef eleme adaylarÄ± arasÄ±na 18 AralÄ±k akÅŸamÄ± bir aday daha katÄ±ldÄ±. Eleme potasÄ±na giren ismin belirlendiÄŸi MasterChef'te yarÄ±ÅŸmacÄ±lar, fener balÄ±ÄŸÄ± yapmak iÃ§in mÃ¼cadele etti. En baÅŸarÄ±sÄ±z yemeÄŸi yapan isim eleme potasÄ± iÃ§in yerini ayÄ±rttÄ±. MasterChef'in 18 AralÄ±k akÅŸamÄ± ekrana gelen bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde eski yarÄ±ÅŸmacÄ±lar stÃ¼dyoya konuk oldu ve yarÄ±ÅŸmaya devam eden arkadaÅŸlarÄ± ile yemek yaptÄ±. Ä°ÅŸte, MasterChef 18 AralÄ±k eleme adaylarÄ± ve eleme potasÄ± hakkÄ±nda bazÄ± bilgilerMASTERCHEF'TE ELEME ADAYLARI ARASINDA KÄ°MLER VAR?MasterChef'te eleme potasÄ±na girmemek iÃ§in Ekin, Cemre ve GÃ¼zide arasÄ±nda kÄ±yasÄ±ya bir yarÄ±ÅŸ gerÃ§ekleÅŸti. En iyi fener balÄ±ÄŸÄ± tabaÄŸÄ±nÄ± Ã§Ä±karmak iÃ§in mÃ¼cadele eden isimler jÃ¼ri Ã¼yeleri tarafÄ±ndan belirlendi. Eleme potasÄ±na giren isim ise gecenin sonunda aÃ§Ä±klandÄ±. Ä°ÅŸte, MasterChef'in dÃ¼n akÅŸamki bÃ¶lÃ¼mÃ¼nden detaylÄ± bilgiler...DevamÄ±nÄ± okumak iÃ§in lÃ¼tfen sonraki sayfaya geÃ§iniz...