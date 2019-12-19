MasterChef 18 AralÄ±k akÅŸamÄ± elemeye kim kaldÄ± ve potaya kim girdi? MasterChef eleme adaylarÄ±
MasterChef'te eleme adaylarÄ±, 18 AralÄ±k akÅŸamÄ± gerÃ§ekleÅŸen oyunlarÄ±n ardÄ±ndan netlik kazandÄ±. Eski yarÄ±ÅŸmacÄ±larÄ±n da dahil olduÄŸu MaasterChef'in dÃ¼n akÅŸamki bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde hem eÄŸlenceli hem de rekabet dolu anlar izleyici ile buluÅŸtu. Gecenin 10 bin liralÄ±k Ã¶dÃ¼l oyunu kadar eleme potasÄ± iÃ§in oynanan oyunu da gerilim dolu anlara sahne oldu. Peki, 18 AralÄ±k akÅŸamÄ± MasterChef'te eleme potasÄ±na kimler kaldÄ±? Ä°ÅŸte, MasterChef'te elemeye kalan isim ve eleme adaylarÄ± hakkÄ±nda merak edilen bazÄ± bilgiler
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MasterChef eleme adaylarÄ± arasÄ±na 18 AralÄ±k akÅŸamÄ± bir aday daha katÄ±ldÄ±. Eleme potasÄ±na giren ismin belirlendiÄŸi MasterChef'te yarÄ±ÅŸmacÄ±lar, fener balÄ±ÄŸÄ± yapmak iÃ§in mÃ¼cadele etti. En baÅŸarÄ±sÄ±z yemeÄŸi yapan isim eleme potasÄ± iÃ§in yerini ayÄ±rttÄ±. MasterChef'in 18 AralÄ±k akÅŸamÄ± ekrana gelen bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde eski yarÄ±ÅŸmacÄ±lar stÃ¼dyoya konuk oldu ve yarÄ±ÅŸmaya devam eden arkadaÅŸlarÄ± ile yemek yaptÄ±. Ä°ÅŸte, MasterChef 18 AralÄ±k eleme adaylarÄ± ve eleme potasÄ± hakkÄ±nda bazÄ± bilgilerMASTERCHEF'TE ELEME ADAYLARI ARASINDA KÄ°MLER VAR?MasterChef'te eleme potasÄ±na girmemek iÃ§in Ekin, Cemre ve GÃ¼zide arasÄ±nda kÄ±yasÄ±ya bir yarÄ±ÅŸ gerÃ§ekleÅŸti. En iyi fener balÄ±ÄŸÄ± tabaÄŸÄ±nÄ± Ã§Ä±karmak iÃ§in mÃ¼cadele eden isimler jÃ¼ri Ã¼yeleri tarafÄ±ndan belirlendi. Eleme potasÄ±na giren isim ise gecenin sonunda aÃ§Ä±klandÄ±. Ä°ÅŸte, MasterChef'in dÃ¼n akÅŸamki bÃ¶lÃ¼mÃ¼nden detaylÄ± bilgiler...DevamÄ±nÄ± okumak iÃ§in lÃ¼tfen sonraki sayfaya geÃ§iniz...
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Ã–DÃœLÃœ KÄ°M KAZANDI?
MasterChef'in yayÄ±nlanan son bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde, yarÄ±ÅŸmacÄ±lar 10 bin liralÄ±k Ã¶dÃ¼l iÃ§in nefes kesen bir oyunda mÃ¼cadele verdi. CheddarlÄ± bonfile dÃ¼rÃ¼m, baharatlÄ± patates kÄ±zartmasÄ±, kaÅŸarlÄ± kÃ¶fte, piyaz, cordon bleu, pancarlÄ± patates pÃ¼resinden oluÅŸan menÃ¼yÃ¼ en iyi yapan isim Ã¶dÃ¼lÃ¼ kazandÄ±. Åžeflerin tadÄ±mÄ± sonrasÄ±, Alican ve Yekaterika ikilisi Ã¶dÃ¼l oyununu almaya hak kazandÄ±.
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HAFTANIN 3. ELEME ADAYI KÄ°M OLDU?
Oynanan Ã¶dÃ¼l oyunu sonrasÄ± MasterChef yarÄ±ÅŸmacÄ±larÄ± eleme oyununda fener balÄ±ÄŸÄ± yapmak iÃ§in mÃ¼cadele verdi. En iyi balÄ±ÄŸÄ± yaparak birinci olan isim Cemre oldu. HaftanÄ±n Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ eleme adayÄ± Ekin oldu.Â
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ELEME POTASINA KÄ°MLER GÄ°RMÄ°ÅžTÄ°?
MasterChef'in Ã¶nceki bÃ¶lÃ¼mlerinde eleme potasÄ±na giren isimler belli oldu. Bu hafta en baÅŸarÄ±sÄ±z yemeÄŸi yaparak eleme potasÄ±na giren isimler Alican ve Batuhan olarak aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸtÄ±.
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Cuma gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lacak olan eleme heyecanÄ±Â Alican,Â Batuhan ve Ekin arasÄ±nda geÃ§ecek