Leonardo DiCaprio ile sevgilisi Camila Morrone'nin tatil coşkusu

Leonardo DiCaprio ile Camila Morrone, bir süre önce aralarındaki yaş farkı nedeniyle gündeme gelmişlerdi. DiCaprio, kendisinden 22 yaş genç bir kadınla birlikte olduğu için eleştirilmişti. Bu eleştirilere ise Camila Morrone "yetişkin bir insan kendisinden büyük ya da küçük biriyle flörte edebilir, bunda bir sorun yok" diye yanıt vermişti.