Leonardo DiCaprio ile sevgilisi Camila Morrone'nin tatil coşkusu
Ünlü oyuncu ile 22 yaş genç sevgilisi Noel ve yılbaşı tatillerine kayak merkezi Aspen'de başlayıp ünlülerin gözde tatil merkezi St. Barths adasında bitirdi.
BACKGRID USA
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
44 yaşındaki Oscar ödüllü Leonardo DiCaprio ile 22 yaşındaki Arjantinli model sevgilisi Camila Morrone, buz gibi Aspen'deki tatillerini bitirip soluğu güneşin ve sıcak kumların keyfini çıkarmak için St. Barths adasında aldı.
2
DiCaprio ile Morrone, hafta sonu da St. Barths adasının plajlarında objektiflere takıldı. Bir süre sarmaş dolaş kumsalda yürüyüş yapan çift daha sonra cep telefonlarıyla fotoğraf çekti. Camilla Morrone ile Leonardo DiCaprio'nun son derece neşeli olduğu ve tatilin keyfini çıkardığı gözlerden kaçmadı.
3
Leonardo DiCaprio ile Camila Morrone, bir süre önce aralarındaki yaş farkı nedeniyle gündeme gelmişlerdi. DiCaprio, kendisinden 22 yaş genç bir kadınla birlikte olduğu için eleştirilmişti. Bu eleştirilere ise Camila Morrone "yetişkin bir insan kendisinden büyük ya da küçük biriyle flörte edebilir, bunda bir sorun yok" diye yanıt vermişti.
4
Leonardo DiCaprio ile Camila Morrone'nin ayrıldığı iddiaları da geçtiğimiz yılın son haftalarında gündeme gelmişti. Bunun nedeni ise DiCaprio'nun Kendall Jenner ile bir barda son derece samimi şekilde görüntülenmesiydi. O sırada Morrone, Marakeş Film Festivali'nin konuğu olarak Fas'ta bulunuyordu.
5
Fakat sonra DiCaprio ile Morrone'nin ayrılmadığı ortaya çıktı. Çift, 2019'un son günlerinde kayak merkezi ve ünlülerin gözde kış tatili merkezi Aspen'de görüntülendi. Çıktıkları öğle yemeğinde objektiflere takılan çift, samimi görüntüler sergiledi.
DiCaprio ile Morrone daha sonra da tatillerine St. Barths adasında devam etti. Çift, zaman zaman romantik anlar yaşadı. Zaman zaman da çocuklar gibi eğlendi. Ayrılık söylentilerinin gerçeği yansıtmadığını gözler önüne serdi.
6
Leonadro DiCaprio, daha önce aralarında Gisele Bündchen, Bar Refaeli, Nina Agdal gibi ünlü modellerin de bulunduğu birçok kişiyle romantik ilişkiler yaşadı. Bazılarıyla evliliğin eşiğinden döndü. Geçen hafta DiCaprio'nun annesi Irmeline Indenbirken'in, oğlunun bir an önce evlenmesini istediği iddiaları basına yansımıştı.
7
Oscar ödüllü oyuncunun 76 yaşındaki annesi Irmelin Indenbirken, oğlunun bir an önce evlenmesini istiyor. Bu konuda en güçlü adayı da DiCaprio'nun şu anda birlikte olduğu model Camila Morrone.
8
Radar Online adlı sitenin iddiasına göre Indenbirken, 2017'den bu yana flört eden Leonardo DiCaprio ile Camila Morrone'nin bir an önce evlenmesini arzu ediyor. En büyük korkusu ise ünlü oyuncunun evliliğe yanaşmayıp Morrone'yi kendinden uzaklaştırması.
9
Aslına bakılırsa DiCaprio, annesinin bu kaygılarını haksız çıkarmayacak davranışlar da sergiledi son zamanlarda. Sevgilisi Camila Morrone Marakeş Film Festivali için Fas'tayken Kendall Jenner ile bir barda sabaha kadar samimi görüntüler sergilerken görülmüştü.
10
23 yaşındaki Camila Morrone, ünlü oyuncu Al Pacino'nun üvey kızı. Aslında her ne kadar evlenmemiş olsalar da Morrone'nin annesiyle Al Pacino uzun süre ilişki yaşadı. Model Morrone de Pacino'yu üvey babası olarak tanıttı.
11
Camila Morrone, üç yıl önce bir Türk plaj giyimi firmasının tanıtım yüzü olarak görev yapmıştı. Morrone o dönemde çekim için Türkiye'ye de gelmişti.