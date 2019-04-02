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Kusura bakma Neslihan!

Ünlü oyuncu bu esprili paylaşımıyla takipçilerini de taklit ettiği yıldızı da güldürdü.

Hürriyet Haber
02.04.2019 - 10:00 | Son Güncelleme:
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Kusura bakma NeslihanNext

Oyuncu Zeynep Kankonde, sadece ekranda değil sosyal medyada da kendine özgü bir takipçi ve hayran kitlesi edindi. Diğer meslektaşlarının hafızalara kazınan pozlarını esprili bir şekilde tekrarlayan Kankonde bu kez Neslihan Atagül pozu verdi. 

Etiketler: zeynep kankonde , celeste barber , instagram

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