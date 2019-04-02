Kusura bakma Neslihan!

Oyuncu Zeynep Kankonde, sadece ekranda değil sosyal medyada da kendine özgü bir takipçi ve hayran kitlesi edindi. Diğer meslektaşlarının hafızalara kazınan pozlarını esprili bir şekilde tekrarlayan Kankonde bu kez Neslihan Atagül pozu verdi.
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