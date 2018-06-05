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Ayakkabı bile giyemeden büyüdü: Şimdi bu malikaneye hiç düşünmeden 8 milyon dolar saydı!
Gösteri dünyası kelimenin tam anlamıyla dudak uçuklatan başarı hikayeleriyle dolu. Bugün dünyanın en çok kazanan insanları arasında yer alan ve dudak uçuklatan servetlere sahip olan bazı ünlüler geçmişte başlarını sokacak bir evi bile zor buluyordu.
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