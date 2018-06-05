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Ayakkabı bile giyemeden büyüdü: Şimdi bu malikaneye hiç düşünmeden 8 milyon dolar saydı!

Gösteri dünyası kelimenin tam anlamıyla dudak uçuklatan başarı hikayeleriyle dolu. Bugün dünyanın en çok kazanan insanları arasında yer alan ve dudak uçuklatan servetlere sahip olan bazı ünlüler geçmişte başlarını sokacak bir evi bile zor buluyordu.

Hürriyet Haber
05.06.2018 - 15:53 | Son Güncelleme:
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Ayakkabı bile giyemeden büyüdü: Şimdi bu malikaneye hiç düşünmeden 8 milyon dolar saydıNext

Hatta bu ünlülerden biri son birkaç gündür yaptığı yeni emlak yatırımıyla gündem oldu. Ünlü TV yıldızı tam 8 milyon dolar saydı ve arazisiyle birlikte kocaman bir malikaneye sahip oldu.

Etiketler: nasıl ünlü oldular , ünlülerin eski yaşamları , ünlü olmadan önce

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