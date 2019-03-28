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Konser tadında doğum günü! Herkes oradaydı...

Ezgi Mola, 36’ncı yaşını Arnavutköy’deki Rise n’ Fall adlı mekanda kutladı. Kutlamaya katılan ünlü isimler sahneye çıkıp şarkı da söyledi.

Behlül AYDIN
28.03.2019 - 08:30 | Son Güncelleme:
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Konser tadında doğum günü Herkes oradaydı...Next

Ezgi Mola önceki gece 36’ncı yaşı için özel bir parti düzenledi. Arnavutköy’deki Rise n’ Fall adlı mekanda yapılan kutlamada Mola’yı Enis Arıkan, Serenay Sarıkaya, Bergüzar Korel, Esra Erol gibi ünlü dostları yalnız bırakmadı.

Etiketler: serenay sarıkaya , enis arıkan

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