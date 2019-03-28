Konser tadında doğum günü! Herkes oradaydı...

Ezgi Mola önceki gece 36’ncı yaşı için özel bir parti düzenledi. Arnavutköy’deki Rise n’ Fall adlı mekanda yapılan kutlamada Mola’yı Enis Arıkan, Serenay Sarıkaya, Bergüzar Korel, Esra Erol gibi ünlü dostları yalnız bırakmadı.
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