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Koca bir dilim pastanın ardından

"Kalçalarım iyi görünecek" notuyla Instagram paylaşımı yaptı ardından bu pozları verdi.

Hürriyet Haber
15.03.2018 - 11:01 | Son Güncelleme:
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Koca bir dilim pastanın ardındanNext

Gösteri dünyasında kadınlara yönelim fiziksel görüntü baskısına direnerek adını duyuran Ashley Graham bu kez de iştahlı insanları destekleyen bir olaya imza attı. Bir başka deyişle birçok modelin yanından bile geçmeyeceği koca bir dilim pastayı yedi ve sonra da bikinisiyle objektif karşısına geçti.
Fotoğraflar: Backgrid USA, Instagram  

Etiketler: ashley graham , büyük beden , sports illustrated

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