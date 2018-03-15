Koca bir dilim pastanın ardından

Gösteri dünyasında kadınlara yönelim fiziksel görüntü baskısına direnerek adını duyuran Ashley Graham bu kez de iştahlı insanları destekleyen bir olaya imza attı. Bir başka deyişle birçok modelin yanından bile geçmeyeceği koca bir dilim pastayı yedi ve sonra da bikinisiyle objektif karşısına geçti. Fotoğraflar: Backgrid USA, Instagram
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