Kızını kursa götürdü

Ünlü oyuncu Angelina Jolie, bildiğiniz annelerden değil. Çocuklarını okula göndermek yerine evde eğitim aldıran, her birinin farklı diller öğrenmesi için onları teşvik eden Jolie, altı çocuğunu farklı spor dallarına da yönlendiriyor.
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