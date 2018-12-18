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Kızını kursa götürdü

Birçok anne gibi bale ya da jimnastik değil. Bakın kızını hangi derse götürdü.

Hürriyet Haber
18.12.2018 - 13:00 | Son Güncelleme:
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Kızını kursa götürdüNext

Ünlü oyuncu Angelina Jolie, bildiğiniz annelerden değil. Çocuklarını okula göndermek yerine evde eğitim aldıran, her birinin farklı diller öğrenmesi için onları teşvik eden Jolie, altı çocuğunu farklı spor dallarına da yönlendiriyor.

FOTOĞRAFLAR: BACKGRID USA

Etiketler: angelina jolie , los angeles , vivienne jolie pitt

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