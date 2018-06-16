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'Kızımın başını öne eğdirmem'

Işın Karaca’nın kızı Mia’nın soyadını değiştirmesinin ardından, eski eşi Sedat Doğan’ın ailesi harekete geçti. Aile kararın iptali için mahkemeye başvurdu, Karaca ise tepki gösterdi: “Ailenin itiraz hakkı yok.”

Behlül AYDIN
16.06.2018 - 15:28 | Son Güncelleme:
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Kızımın başını öne eğdirmemNext

IŞIN Karaca, adı dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarına karışan eski eşi Sedat Doğan’dan olan kızı Mia’nın soyadını değiştirmek için mahkemeye başvurmuş, talebi kabul edilince Mia’nın soyadı ‘Büyükkaraca’ olarak değiştirilmişti.

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