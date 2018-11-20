Bir zamanlar Hollywood'un rÃ¼ya Ã§ifti olan Angelina Jolie ve Brad Pitt'in ilk biyolojik Ã§ocuÄŸu Shiloh Jolie Pitt, Ã¶nceki gÃ¼n California, Los Feliz'de gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi. 12 yaÅŸÄ±ndaki Shiloh Jolie Pitt, korumasÄ±nÄ±n eÅŸliÄŸinde alÄ±ÅŸveriÅŸ ettikten sonra kendisini bekleyen araca gitti.
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