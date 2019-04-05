Kıvanç'ın klasiği

Oyuncu, rol aldığı “Çarpışma” ve “Çukur” dizisinin senaryolarının birleşeceği iddialarıyla ilgili soruya şu yanıtı verdi: “Kaç bölüm sürecek bilmiyorum. Enteresan olacak. Ama tek dizi olarak devam edeceğini sanmıyorum.”
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