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Kirli sırlar ortaya çıktı

Moda dünyasının 'kirli' sırlarından biri daha bu itiraflarla ortaya çıktı.

Hürriyet Haber
05.12.2018 - 12:55 | Son Güncelleme:
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Kirli sırlar ortaya çıktıNext

Moda dünyasında son dönemde kıvrımlı modellerin sözü daha çok geçiyor. Artık sadece zayıf modellerle çalışan firmalar "ayrımcılık" yaptığı için kelimenin tam anlamıyla topa tutuluyor. Ama bu konuda da duyanları şaşırtan bazı gerçekler ortaya çıktı.

FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM 

Etiketler: iri beden model , kıvrımlı model , büyük beden model

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