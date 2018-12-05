Kirli sırlar ortaya çıktı

Moda dünyasında son dönemde kıvrımlı modellerin sözü daha çok geçiyor. Artık sadece zayıf modellerle çalışan firmalar "ayrımcılık" yaptığı için kelimenin tam anlamıyla topa tutuluyor. Ama bu konuda da duyanları şaşırtan bazı gerçekler ortaya çıktı.
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