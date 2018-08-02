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Kimin kÄ±zÄ± o!

Kim Kardashian kÄ±zÄ±yla alÄ±ÅŸveriÅŸe Ã§Ä±ktÄ±. Bu ayrÄ±ntÄ± gÃ¶zden kaÃ§madÄ±.

HÃ¼rriyet Haber
02.08.2018 - 14:19 | Son GÃ¼ncelleme:
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Kimin kÄ±zÄ± oNext

Â TV yÄ±ldÄ±zÄ± Kim Kardashian kÄ±zÄ± North West ile Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± alÄ±ÅŸveriÅŸte gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi. California, Calabasas'ta objektiflere takÄ±lan anne ile kÄ±zÄ±n uyumlu kÄ±yafetleri de dikkatlerden kaÃ§madÄ±.

FotoÄŸraflar: Backgrid USAÂ Â

Etiketler: north west , kanye west

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