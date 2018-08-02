Kimin kÄ±zÄ± o!

Â TV yÄ±ldÄ±zÄ± Kim Kardashian kÄ±zÄ± North West ile Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± alÄ±ÅŸveriÅŸte gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi. California, Calabasas'ta objektiflere takÄ±lan anne ile kÄ±zÄ±n uyumlu kÄ±yafetleri de dikkatlerden kaÃ§madÄ±.
TÃ¼rkiye'den ve DÃ¼nyaâ€™dan son dakika haberler, kÃ¶ÅŸe yazÄ±larÄ±, magazinden siyasete, spordan seyahate bÃ¼tÃ¼n konularÄ±n tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber iÃ§erikleri kaynak gÃ¶sterilmeden alÄ±ntÄ± yapÄ±lamaz, Kanuna aykÄ±rÄ± ve izinsiz olarak kopyalanamaz, baÅŸka yerde yayÄ±nlanamaz.
Veri politikasÄ±ndaki amaÃ§larla sÄ±nÄ±rlÄ± ve mevzuata uygun ÅŸekilde Ã§erez konumlandÄ±rmaktayÄ±z. Detaylar iÃ§in veri politikamÄ±zÄ± inceleyebilirsiniz.