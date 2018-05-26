Kibariye ile Ali Küçükbalçık boşanıyor mu? İşte o kadın!
58 yaşındaki Kibariye, 37 yaşındaki Ali Küçükbalçık ile 1999’da evlenmişti. 2000’de de kızları Birgül doğdu. Ali Küçükbalçık’ın Lübnanlı spor hocası Doha Elenouty ile aşk yaşadığı hatta hamile bıraktığı söylendi. Ali Küçükbalçık, eve rahat girsin diye sevgilisini kızı Birgül’ün spor hocası yapmış. Bu sırada Doha, Kibariye ile de tanışmış.
Kibariye (58) kendisinden 20 yaş küçük Ali Küçükbalçık ile (37) 1999’da evlenmişti. 2000’de de kızları Birgül dünyaya gelmişti. Ama yuvaları çatırdamaya başladı. Çünkü iddialara göre; Kibariye hem ihanete uğradı, hem de eşi yüzünden Ataşehir’deki evine haciz geldi, 10 milyon lirası gitti.
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