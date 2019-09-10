Keşke gelmeseydin; uğursuzluk getirdin!

İngiliz kraliyet ailesine gelin gittiğinden bu yana sular durulmadı. Protokol kurallarını yıkmasından, çocuğunun doğumunu duyurma tarzına, özel jetlerle yaptığı seyahatlerden kocası Prens Harry ile kardeşi Prens William'ın arasını açmaya kadar birçok konuda eleştiri yağmuruna tutulan Markle yine öfkeli bir grubun gündeminde ilk sırada.
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