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Keşke gelmeseydin; uğursuzluk getirdin!

Belli bir kesim tarafından her yaptığı eleştirilen Meghan Markle'a sosyal medyadan öfke yağdırdılar.

BACKGRID USA

Hürriyet Haber
10.09.2019 - 15:02 | Son Güncelleme:
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Keşke gelmeseydin; uğursuzluk getirdinNext

İngiliz kraliyet ailesine gelin gittiğinden bu yana sular durulmadı. Protokol kurallarını yıkmasından, çocuğunun doğumunu duyurma tarzına, özel jetlerle yaptığı seyahatlerden kocası Prens Harry ile kardeşi Prens William'ın arasını açmaya kadar birçok konuda eleştiri yağmuruna tutulan Markle yine öfkeli bir grubun gündeminde ilk sırada.

BACKGRID USA

Etiketler: serena williams , amerika açık

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