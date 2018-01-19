Kaburga kemiğim feda olsun

Gösteri dünyasında bazı kişilerin dış görünüşlerini değiştirmek için yaptıkları sınır tanımıyor. Ünlülerin sadece burun, göğüs, kalça gibi bölgelerini estetik cerrahların ellerine teslim ettiğini sanıyorsanız yanılıyorsunuz.
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