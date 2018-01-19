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Kaburga kemiğim feda olsun

Gösteri dünyasında bazı kişilerin dış görünüşlerini değiştirmek için yaptıkları sınır tanımıyor. Ünlülerin sadece burun, göğüs, kalça gibi bölgelerini estetik cerrahların ellerine teslim ettiğini sanıyorsanız yanılıyorsunuz.

Hürriyet Haber
19.01.2018 - 10:05 | Son Güncelleme:
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Kaburga kemiğim feda olsunNext

"Bazı ünlülerin güzel ve genç görünmek için yapmayacakları yok" diye özetleyebiliriz durumu. Buna kaburga kemiklerini feda etmek de dahil.

Etiketler: vampir maskesi , kanlı maske , ünlülerin güzellik sırları

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