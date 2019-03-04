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Beren, Kenan'ın ailesini sildi! Kayınvalideden ilk yorum...

Kenan Doğulu, Kerki ve Solfej’in düzenlediği 360 derece konseriyle Volkswagen Arena’da sevenlerinin karşısına çıktı. Hayranlarının büyük ilgi gösterdiği konserde Kenan Doğulu, Volkswagen Arena’ya kurulan dev altıgen sahnede performans sergiledi.

Behlül AYDIN
04.03.2019 - 10:01 | Son Güncelleme:
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Beren, Kenanın ailesini sildi Kayınvalideden ilk yorum...Next

Kenan Doğulu, Kerki ve Solfej’in düzenlediği 360 derece konseriyle Volkswagen Arena’da sevenlerinin karşısına çıktı. Hayranlarının büyük ilgi gösterdiği konserde Kenan Doğulu, Volkswagen Arena’ya kurulan dev altıgen sahnede performans sergiledi.

Etiketler: beren saat , kenan doğulu beren saat düğün , boşanma

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