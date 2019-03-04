Beren, Kenan'ın ailesini sildi! Kayınvalideden ilk yorum...
Kenan Doğulu, Kerki ve Solfej’in düzenlediği 360 derece konseriyle Volkswagen Arena’da sevenlerinin karşısına çıktı. Hayranlarının büyük ilgi gösterdiği konserde Kenan Doğulu, Volkswagen Arena’ya kurulan dev altıgen sahnede performans sergiledi.
Kenan Doğulu, Kerki ve Solfej’in düzenlediği 360 derece konseriyle Volkswagen Arena’da sevenlerinin karşısına çıktı. Hayranlarının büyük ilgi gösterdiği konserde Kenan Doğulu, Volkswagen Arena’ya kurulan dev altıgen sahnede performans sergiledi.
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