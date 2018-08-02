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'Karnındaki kitleyi fark edip, hastaneye koştum'

Öncesinde işadamı Ümit Aslan'la yaşadığı ilişki, sonrasında ise kızı Arya'nın sağlık problemleri ile gündem olan Ceren Hindistan, 2.Sayfa programına konuk oldu. Hindistan, merak edilenleri canlı yayında anlattı.

Hürriyet Haber
02.08.2018 - 12:16 | Son Güncelleme:
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Karnındaki kitleyi fark edip, hastaneye koştumNext

Öncesinde işadamı Ümit Aslan'la yaşadığı ilişki, sonrasında ise kızı Arya'nın sağlık problemleri ile gündem olan Ceren Hindistan, 2.Sayfa programına konuk oldu. Hindistan, merak edilenleri canlı yayında anlattı.

FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM

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