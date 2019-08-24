Kaan Yıldırım, Demet Özdemir'in eski sevgilisine o fotoğrafları anlattı
Bodrum’da Demet Özdemir’le görüntülenen Kaan Yıldırım, çıkan aşk haberlerinin ardından apar topar İstanbul’a döndü. Yıldırım, bir dönem Demet Özdemir’le ilişki yaşayan yakın arkadaşı Seçkin Özdemir’le buluştu.
Bodrum’da Demet Özdemir’le görüntülenen Kaan Yıldırım, çıkan aşk haberlerinin ardından apar topar İstanbul’a döndü. Yıldırım, bir dönem Demet Özdemir’le ilişki yaşayan yakın arkadaşı Seçkin Özdemir’le buluştu.
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