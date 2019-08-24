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Kaan Yıldırım, Demet Özdemir'in eski sevgilisine o fotoğrafları anlattı

Bodrum’da Demet Özdemir’le görüntülenen Kaan Yıldırım, çıkan aşk haberlerinin ardından apar topar İstanbul’a döndü. Yıldırım, bir dönem Demet Özdemir’le ilişki yaşayan yakın arkadaşı Seçkin Özdemir’le buluştu.

Behlül AYDIN
24.08.2019 - 08:00 | Son Güncelleme:
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Kaan Yıldırım, Demet Özdemirin eski sevgilisine o fotoğrafları anlattıNext

Bodrum’da Demet Özdemir’le görüntülenen Kaan Yıldırım, çıkan aşk haberlerinin ardından apar topar İstanbul’a döndü. Yıldırım, bir dönem Demet Özdemir’le ilişki yaşayan yakın arkadaşı Seçkin Özdemir’le buluştu.

Etiketler: can yaman

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