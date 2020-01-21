Jennifer Lopez: Öncesi ve sonrası

Tatilde bile egzersiz programını aksatmayan Lopez bu kez sadece formunu korumuyor önemli bir etkinlik için de hazırlanıyor. Lopez, bu yıl Süper Kupa'nın devre arasında sahneye çıkacak. Şarkıları ve şovlarıyla etkinliğe renk katmadan önce de formunu korumak için her gün spor salonunun yolunu tutuyor.