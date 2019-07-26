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İşte yeni evim: Sizce buraya halı sersem mi?

Sürpriz evliliğinin ardından yıllardır oturduğu evini değiştiren Demet Şener, Instagram takipçilerine sordu...

INSTAGRAM

Hürriyet Haber
26.07.2019 - 10:00 | Son Güncelleme:
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İşte yeni evim: Sizce buraya halı sersem miNext

İbrahim Kutluay'dan boşandıktan sonra iki çocuğuyla yaşayan Demet Şener ani bir kararla yeniden evlendi. Bir süredir birlikte olduğu Cenk Küpeli ile 21 Haziran'da hayatını birleştiren Demet Şener, evini de değiştirdi.

INSTAGRAM

Etiketler: instagram , demet şener'in evi

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