İşte takıların toplam değeri! Alişan - Buse Varol çiftinin düğünün perde arkası...

Sık sık evlenmek istediğini dile getiren, daha önceki ilişkilerinde de evliliğin eşiğinden dönen Alişan, sonunda muradına erdi. Ünlü şarkıcı, bir süredir beraber olduğu oyuncu Buse Varol’la önceki akşam evlendi. Alişan, “Evlenmeyi kabul ediyor musunuz?” sorusuna nikâh şahitliğini yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan izin alarak “evet” yanıtını verdi.
Sık sık evlenmek istediğini dile getiren, daha önceki ilişkilerinde de evliliğin eşiğinden dönen Alişan, sonunda muradına erdi. Ünlü şarkıcı, bir süredir beraber olduğu oyuncu Buse Varol’la önceki akşam evlendi. Alişan, “Evlenmeyi kabul ediyor musunuz?” sorusuna nikâh şahitliğini yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan izin alarak “evet” yanıtını verdi.
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