HenÃ¼z 16 yaÅŸÄ±ndayken "tesadÃ¼fen" rol aldÄ±ÄŸÄ± bir film sayesinde herkes onu tanÄ±dÄ±. O zaman, takvimler 2008 yÄ±lÄ±nÄ± gÃ¶steriyordu. O gÃ¼n baÅŸlayan serÃ¼ven bugÃ¼nlere kadar uzandÄ±. Åžimdi ise hayatÄ±nÄ±n en bÃ¼yÃ¼k hayalini gerÃ§ekleÅŸtirmek iÃ§in gÃ¼n sayÄ±yor.
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