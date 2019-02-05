Ara
MENÃœ
Haberler >Kelebek >Magazin>Ä°ÅŸte gerçek Serenay

Ä°ÅŸte gerçek Serenay

HenÃ¼z 16 yaÅŸÄ±ndayken "tesadÃ¼fen" rol aldÄ±ÄŸÄ± bir film sayesinde herkes onu tanÄ±dÄ±. O zaman, takvimler 2008 yÄ±lÄ±nÄ± gÃ¶steriyordu. O gÃ¼n baÅŸlayan serÃ¼ven bugÃ¼nlere kadar uzandÄ±. Åžimdi ise hayatÄ±nÄ±n en bÃ¼yÃ¼k hayalini gerÃ§ekleÅŸtirmek iÃ§in gÃ¼n sayÄ±yor.

Â  INSTAGRAM, HÃœRRÄ°YET ARÅžÄ°V

HÃ¼rriyet Haber
05.02.2019 - 10:02 | Son GÃ¼ncelleme:
1 / 21
Ä°ÅŸte gerÃ§ek SerenayNext

Ã–nce TÃ¼rkiye'nin taÃ§lÄ± gÃ¼zeli sonra da paylaÅŸÄ±lamayan dizi oyuncusu olarak tanÄ±nan Serenay SarÄ±kaya, aylardÄ±r en bÃ¼yÃ¼k hayali olan Alice mÃ¼zikali iÃ§in hazÄ±rlanÄ±yor.

Â INSTAGRAM

Etiketler: serenay sarÄ±kaya , tÃ¼rkiye gÃ¼zeli , alice , limon aÄŸacÄ±

En Yeni Kelebek Galeriler

Özlem YÄ±ldÄ±z sessizliÄŸini bozdu! 'Biz güçlü bir aileyiz'

Özlem YÄ±ldÄ±z sessizliÄŸini bozdu! 'Biz güçlü bir aileyiz'

Ä°ÅŸte gerçek Serenay

Ä°ÅŸte gerçek Serenay

Takibi bÄ±raktÄ±lar! Emina Jahovicâ€™le Sadettin Saran ayrÄ±ldÄ± mÄ±?

Takibi bÄ±raktÄ±lar! Emina Jahovicâ€™le Sadettin Saran ayrÄ±ldÄ± mÄ±?

AÅŸk beni güzelleÅŸtirdi

AÅŸk beni güzelleÅŸtirdi

BuzlarÄ± erittiler

BuzlarÄ± erittiler

Ev arÄ±yorlar!

Ev arÄ±yorlar!

Safiye Soyman mide botoksu yaptÄ±rdÄ±! 20 günde 4 kilo verdi

Safiye Soyman mide botoksu yaptÄ±rdÄ±! 20 günde 4 kilo verdi

Sevgilim yüzünden tacize uÄŸradÄ±m

Sevgilim yüzünden tacize uÄŸradÄ±m

Bu fotoÄŸraftan 6 baÅŸrol çÄ±ktÄ±

Bu fotoÄŸraftan 6 baÅŸrol çÄ±ktÄ±

HÃ¼rriyete Reklam Ver
HÃ¼rriyet sondakika haber ios uygulamasÄ±HÃ¼rriyet sondakika haber android uygulamasÄ±
TÃ¼rkiye'den ve DÃ¼nyaâ€™dan son dakika haberler, kÃ¶ÅŸe yazÄ±larÄ±, magazinden siyasete, spordan seyahate bÃ¼tÃ¼n konularÄ±n tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber iÃ§erikleri kaynak gÃ¶sterilmeden alÄ±ntÄ± yapÄ±lamaz, Kanuna aykÄ±rÄ± ve izinsiz olarak kopyalanamaz, baÅŸka yerde yayÄ±nlanamaz.
  • HÃ¼rriyet Oto
  • YenibiriÅŸ
  • Yakala.co
  • HÃ¼rriyet TV
  • HÃ¼rriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 HÃ¼rriyet Gazetecilik ve MatbaacÄ±lÄ±k A.ÅžHÃ¼rriyet KurumsalBize UlaÅŸÄ±nYatÄ±rÄ±mcÄ± Ä°liÅŸkileri

Sayfa BaÅŸÄ±

© Copyright 2019
HÃ¼rriyet Gazetecilik ve MatbaacÄ±lÄ±k A.Åž.