İşte Elazığ’da yapılacak konutlar

Depremin yaralarını sarmak için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.
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Elazığ’da 3 bin 850 konutun yapım sürecini de başlattıklarını kaydeden Bakan Kurum, Yemişkent’te toplamda 10 bin konutluk yeni uydu kent inşasını gerçekleştireceklerini açıkladı.
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Kurum dün yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Sürsürü Mahallemizde olan enkaz civarında 10 binada inceleme yaptık. Dilek ve Petek sitelerinde 205 daire mevcut.
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Hem yıkılan binamız hem de etrafındaki binaların ağır hasarlı olduğu görüldü. Orta hasarlı binaları da riskli alan kapsamına alıyoruz. Riskli alanda yeni yapacağımız çalışmaların projelerini arkadaşlarımız hazırlıyoruz. 10 bin 242 metrekarelik alanda 10 blokta toplam 200 daire yapacağız. Mustafa Paşa alanında ise irtibat ofisimiz var. Vatandaşımız bu irtibat ofisine gelip, her türlü bilgiyi alabilirler.
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Mustafa Paşa Mahallesi’ndeki alanda çalışmalarımızı başlattık. Bu alanda 86 binamız var. Binaların risk durumu 2 gün içinde tamamlanacak. 19 bin metrekarelik alanda 300 proje yapıyoruz. Projelerimiz 5 katı geçmeyecek şekilde olacak. Yemişkent’te toplamda 10 bin konutluk yeni uydu kent inşasını gerçekleştireceğiz. Burada yapacağımız konutlar zemin artı 3’ü geçmeyecek. Sivrice ilçesinde kurulacak konteyner kent için yer çalışması yaptık.
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Burada 60 bin metrekarelik alanda zemin artı 2 olacak şekliyle Hazar Gölü’ne nazır 350 konutumuzu yapacağız. Çevrimtaş köyündeki enkazda 2 vatandaşımız hayatını kaybetti. Ahırlarda telef olan hayvanlarımız mevcut. Elazığ’daki köylerde toplamda 1000 ‘tarımköy’ uygulamasını yapacağız. Toplamda 3 bin 850 konutun yapım sürecini başlattık. Yıl sonuna kadar inşaatlarını bitirip, vatandaşlarımıza teslim edeceğiz.”