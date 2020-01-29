İşte Elazığ’da yapılacak konutlar

Hem yıkılan binamız hem de etrafındaki binaların ağır hasarlı olduğu görüldü. Orta hasarlı binaları da riskli alan kapsamına alıyoruz. Riskli alanda yeni yapacağımız çalışmaların projelerini arkadaşlarımız hazırlıyoruz. 10 bin 242 metrekarelik alanda 10 blokta toplam 200 daire yapacağız. Mustafa Paşa alanında ise irtibat ofisimiz var. Vatandaşımız bu irtibat ofisine gelip, her türlü bilgiyi alabilirler.