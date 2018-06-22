İstanbul Caz Festivali'nin en iyi 10 konseri

İstanbul Caz Festivali 25. yaşına basıyor. Bu özel etkinlik kaçırılmaması gereken müzik ziyafetleriyle dolu. Festivalin en heyecan verici konserlerini asla atlamamanız için jürimiz bir seçki yaptı. İşte, İKSV’nin düzenlediği organizasyonun en merakla beklenen konserleri...
İstanbul Caz Festivali 25. yaşına basıyor. Bu özel etkinlik kaçırılmaması gereken müzik ziyafetleriyle dolu. Festivalin en heyecan verici konserlerini asla atlamamanız için jürimiz bir seçki yaptı. İşte, İKSV’nin düzenlediği organizasyonun en merakla beklenen konserleri...
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