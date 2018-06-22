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    Haberler >Kelebek >Hürriyet Cumartesi>İstanbul Caz Festivali'nin en iyi 10 konseri

    İstanbul Caz Festivali'nin en iyi 10 konseri

    İstanbul Caz Festivali 25. yaşına basıyor. Bu özel etkinlik kaçırılmaması gereken müzik ziyafetleriyle dolu. Festivalin en heyecan verici konserlerini asla atlamamanız için jürimiz bir seçki yaptı. İşte, İKSV’nin düzenlediği organizasyonun en merakla beklenen konserleri...

    Hürriyet Haber
    22.06.2018 - 12:41 | Son Güncelleme:
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    İstanbul Caz Festivalinin en iyi 10 konseriNext

    İstanbul Caz Festivali 25. yaşına basıyor. Bu özel etkinlik kaçırılmaması gereken müzik ziyafetleriyle dolu. Festivalin en heyecan verici konserlerini asla atlamamanız için jürimiz bir seçki yaptı. İşte, İKSV’nin düzenlediği organizasyonun en merakla beklenen konserleri...

    Etiketler: İstanbul Caz Festivali , İstanbul Caz Festivali ne zaman , İstanbul Caz Festivali kimler var

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