IÅŸÄ±klarÄ± yaktÄ±

Milyonlarca kiÅŸinin hala dilinden dÃ¼ÅŸÃ¼rmediÄŸi Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ± ilk kez seslendirdiÄŸinde takvimler 1994 yÄ±lÄ±nÄ± gÃ¶steriyordu.
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Aradan geÃ§en onca zaman iÃ§inde ÅŸarkÄ±sÄ± kuÅŸaktan kuÅŸaÄŸa hala dillerde. O Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±nÄ±n 25'inci yÄ±lÄ± da Ã¶zel bir partiyle kutlandÄ±.
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ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± Mariah Carey 1994 yÄ±lÄ±nda Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± Merry Christmas adlÄ± albÃ¼mde yer alan All I Want For Christmas Is You adlÄ± ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ±n 25'inci yÄ±lÄ± iÃ§in dÃ¼zenlenen partiye katÄ±ldÄ±.
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MÃ¼zik dÃ¼nyasÄ±nda "Noel kraliÃ§esi" olarak anÄ±lan 49 yaÅŸÄ±ndaki Carey, New York'taki Ã¼nlÃ¼ Empire States'teki kutlamada kente Noel ruhunun geliÅŸini resmen ilan eden Ä±ÅŸÄ±klarÄ± da tÃ¶renle yaktÄ±.
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Ä°ki Ã§ocuk annesi Carey, tÃ¶ren iÃ§in gri uzun bi elbise tercih etti. Ãœzerine de kÄ±rmÄ±zÄ± bir palto giydi.
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BugÃ¼ne kadar mÃ¼zik dÃ¼nyasÄ±nda dinlenme ve satÄ±ÅŸ rekorlarÄ± kÄ±ran Ã§ok sayÄ±da ÅŸarkÄ±ya imzasÄ±nÄ± atan Mariah Carey, 25'inci yÄ±lÄ± kutlanan All I Want For You Is Christmas adlÄ± ÅŸarkÄ±yla Guinness Rekorlar KitabÄ±'na da girdi.
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Mariah Carey bu ÅŸarkÄ± sayesinde "mÃ¼zik listelerinde en Ã¼st sÄ±ralara Ã§Ä±kan solo ÅŸarkÄ±cÄ±", "Spotify'de 24 saat iÃ§inde en Ã§ok dinlenen Noel ÅŸarkÄ±sÄ±", " Ä°ngiltere'de en Ã§ok dinlenen 10 ÅŸarkÄ± listelerinde en fazla kalan ÅŸarkÄ±" rekorlarÄ±nÄ± ele geÃ§irdi.
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Bunun sonucunda da Carey, 2020 Guinnes Rekorlar KitabÄ±'na girdi.
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Mariah Carey aynÄ± zamanda 1990'larÄ±n albÃ¼mleri en Ã§ok satan ÅŸarkÄ±cÄ±sÄ± unvanÄ±nÄ± da taÅŸÄ±yor.
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Onun elinde bulundurduÄŸ ubir baÅŸka rekor ise 1990'larda her yÄ±l 1 numaraya ulaÅŸan single'lara imza atan ÅŸarkÄ±cÄ± olmasÄ±.
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Tam 34 kez Grammy Ã–dÃ¼lÃ¼'ne aday gÃ¶sterilen Carey, beÅŸ kez de bu Ã¶dÃ¼lÃ¼ kazandÄ±.