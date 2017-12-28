Onun da ayna pozu var

Demi Lovato, 2017'nin son günlerinde yılın en iddialı selfie pozlarından birine imza attı. 25 yaşındaki Lovato, derin dekoteli çizgili mayosuyla çektiği pozunu Instagram sayfasında paylaştı. Lovato'nun bu pozu kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.
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