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Onun da ayna pozu var

Genç şarkıcı Instagram safyasında paylaştığı ayna pozuyla sosyal medyayı salladı.

Hürriyet Haber
28.12.2017 - 11:11 | Son Güncelleme:
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Onun da ayna pozu varNext

Demi Lovato, 2017'nin son günlerinde yılın en iddialı selfie pozlarından birine imza attı. 25 yaşındaki Lovato, derin dekoteli çizgili mayosuyla çektiği pozunu Instagram sayfasında paylaştı. Lovato'nun bu pozu kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

Etiketler: irina shayk , bradley cooper , selfie

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