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İngiltere'deki hayatım

Bir süre önce ilk gençlik yıllarının geçtiği İngiltere'ye dönme kararı alan Farah Zeynep Abdullah, Londra'da yeni hayatını kuruyor.

HÜRRİYET ARŞİV, INSTAGRAM

Hürriyet Haber
16.04.2019 - 12:49 | Son Güncelleme:
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İngilteredeki hayatımNext

Haberi Instagram sayfasından duyuran Abdullah, zaman zaman da yeni evine yerleşme telaşını takipçileriyle paylaşıyor. Güzel oyuncu Instagram sayfasında bir aynanın çerçevesini boyarken çekilen pozunu paylaştı. Böylece takipçilerine yeni hayatına ve evine dair ilk ipucunu da vermiş oldu.

HÜRRİYET ARŞİV, INSTAGRAM 

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