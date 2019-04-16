İngiltere'deki hayatım

Haberi Instagram sayfasından duyuran Abdullah, zaman zaman da yeni evine yerleşme telaşını takipçileriyle paylaşıyor. Güzel oyuncu Instagram sayfasında bir aynanın çerçevesini boyarken çekilen pozunu paylaştı. Böylece takipçilerine yeni hayatına ve evine dair ilk ipucunu da vermiş oldu.
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