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İnanın çok sevdiğimden

Bu ünlü ve yakışıklı oyuncuların ortak özelliği ne sizce? Başarılı meslek yaşamlarının yanı sıra her biri mutlu birer evlilik yürütüyor. Ama bu değil... Bir başka ortak özellikleri daha var.

Hürriyet Haber
03.01.2019 - 15:41 | Son Güncelleme:
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İnanın çok sevdiğimdenNext

Sadece ünlüler arasında değil bütün çiftler için geçerli bir durum bu. Evlilik sırasında genellikle kadınlar alyans takmayı sever ama erkeklerin pek çoğu bundan hoşlanmaz. Eşlerini deliler gibi sevseler bile aksesuar sevmedikleri için evliliklerinin simgesi olan alyansı da takmazlar. Bunu tercih edenlerin en ünlüsü de Prens William.

FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM 

Etiketler: alyans , ünlü çift , ünlü çiftler

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