İnanın çok sevdiğimden

Sadece ünlüler arasında değil bütün çiftler için geçerli bir durum bu. Evlilik sırasında genellikle kadınlar alyans takmayı sever ama erkeklerin pek çoğu bundan hoşlanmaz. Eşlerini deliler gibi sevseler bile aksesuar sevmedikleri için evliliklerinin simgesi olan alyansı da takmazlar. Bunu tercih edenlerin en ünlüsü de Prens William.
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