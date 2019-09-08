İlk yatırım gayrimenkule

İlk bebeklerinin heyecanını yaşayan Hazal Kaya ve Ali Atay, gayrimenkule yatırım yaptı. Çift, Türk şiirinin kilometre taşlarından Can Yücel’in hayatının son dönemini geçirdiği Eski Datça’daki evine yakın bir taş evi satın aldı.
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